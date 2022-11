Papież Franciszek mediatorem? Chce prowadzić rozmowy pokojowe

REKLAMA

Wg p. Leonida Sewastianowa, przewodniczącego Światowego Związku Staroobrzędowców, który powołał się na osobistą rozmowę z papieżem Franciszkiem, ten ostatni jest gotów przeprowadzić w Watykanie rozmowy z prezydentem Ukrainy, JE Włodzimierzem Zełenskim, z prezydentem Rosji Włodzimierzem Putinem w celu rozwiązania konfliktu.

Sam jest gotów być mediatorem i udostępnić Watykan jako platformę negocjacyjną, najpierw między p. Putinem a Zełenskim w formie okrągłego stołu. Prezydenci mogą rozmawiać o zawieszeniu broni, o rozejściu się wojsk, a potem już o bardziej globalnych sprawach.

Watykan ma w Rzymie wystarczającą infrastrukturę, by na swoim terytorium zorganizować konferencję dowolnego formatu. Papież zaproponował zorganizowanie konferencji, w której oprócz strony ukraińskiej i rosyjskiej wzięliby udział także przedstawiciele USA i krajów europejskich.

Byłaby to konferencja na temat nowego bezpieczeństwa w Europie. Wcześniej rzecznik prezydenta Rosji, p. Dymitr Pieskow, powiedział, że Moskwa z zadowoleniem przyjęła propozycję prezydenta Francji, JE Emanuela Macrona, by włączyć papieża i przywódców USA do rozmów na temat Ukrainy pod kątem poszukiwania możliwych rozwiązań.

Tekst ukazał się w segmencie Postępy Postępu w numerze 45-46 (2022) „Najwyższego Czasu!”, który można nabyć TUTAJ.