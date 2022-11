Straż Graniczna wyłowiła ludzkie zwłoki z Bałtyku

REKLAMA

W rejonie Mrzeżyna (pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie) wyłowiono zwłoki w znacznym stopniu rozkładu. Dostrzegł je patrol straży granicznej.

Zwłoki wyłowiono w rejonie Mrzezinia ok. 5 kilometrów (ok. 3 mile morskie) na północ od brzegu. Zwłoki z morza wyłowili ratownicy morscy kołobrzeskiej stacji SAR, czyli Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, a następnie – w porozumieniu z odpowiednimi służbami – przetransportowano je do portu w Mrzezinie.



– W niedzielę, o godz. 11 otrzymaliśmy informację z jednostki straży granicznej, która była w rejonie, prowadziła patrol, że w wodzie znaleziono zwłoki w znacznym rozkładzie – przekazał rzecznik prasowy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Rafał Goeck.

Na ten moment nie udało się ustalić tożsamości osoby, której zwłoki wyłowiono. Sprawą zajmą się śledczy.