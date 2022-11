TYLKO U NAS! Prof. Wielomski: „Panteizm stanowi ogromne zagrożenie dla wolności człowieka” [VIDEO]

REKLAMA

Trwa XI Konferencja Prawicy Wolnościowej. Prof. Adam Wielomski poruszył temat zagrożeń płynących ze strony Schwaba i Harariego.

Przypominamy, że XI Konferencja Prawicy Wolnościowej odbywa się w dniach 12-13.11.2022 r. (sobota i niedziela) w Warszawie, w Centrum Prasowym Foksal (budynek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ul. Foksal 3/5). Ponadto na miejscu odbywają się Targi Książki Prawicowej, a także pokaz najnowszego filmu naszej produkcji: „Alfabet Michalkiewicza”. Serdecznie zapraszamy!

Na naszą imprezę zawitali liderzy polskiego ruchu wolnościowego, w tym liczni publicyści magazynu „Najwyższy Czas!”. Zgodnie z harmonogramem (rozpiska na końcu artykułu) w niedzielę jako drugi wystąpił prof. Adam Wielomski, politolog i historyk idei. Swoje przemówienie poświęcił zagrożeniom, jakie stwarzają idee promowane przez Klausa Schwaba oraz Yuvala Noah Harariego. W jego opinii globaliści dążą do stworzenia nowego społeczeństwa, w którym skończymy jako nowocześni niewolnicy.

„W latach 70. XX wieku wielu specjalistów badających ruchy ekologiczne, filozofów w sumie, zwracało uwagę na występowanie we wszystkich tych ruchach klimatycznych elementu panteistycznego. To bardzo ciekawa kwestia, której chciałbym poświęcić spotkanie. (…) Czym jest panteizm? Pod tym słowem będę rozumiał przekonanie, że Bóg, bóstwo przenika cały świat materialny i wszystkie rzeczy zawierają w sobie fragment Boga” – zaczął prof. Adam Wielomski, wygłaszając swój wykład.

Wielomski: Nowy globalny system

Jak zauważył prof. Adam Wielomski, najbardziej wyrazisty element, który łączy obydwu panów, to klimatyzm, niezwykle mocne zwrócenie uwagi na problemy ekologiczne współczesnego świata, np. związane z globalnym ociepleniem. W jego opinii można tu zauważyć ukrytą myśl panteistyczną. Chodzi o projekt, który przewiduje podłączenie całego świata do jednego superkomputera zarządzającego globalnymi procesami. Innymi słowy, wszystko byłoby pod kontrolą wszechwładnego systemu, trochę tak jak w panteizmie, który głosi, że cały świat zawiera w sobie fragmenty Absolutu.

„Pomysł Harariego polega na tym, aby stworzyć sztuczną inteligencję, która będzie zbierała wszelkie informacje o naszej aktywności w sieci. Dzięki temu będzie mogła odtworzyć nasze poglądy polityczne, charakter, co lubimy, a czego nie. Ponadto do tego będzie służył biochip, oczywiście też podłączony do Internetu. (…) Wszystko to pozwoli stworzyć bardzo staranny rys charakterologiczny, światopoglądowy każdego człowieka. (…) Ten system będzie przenikał cały świat niczym ta pneuma w panteizmie – ostrzegł prof. Adam Wielomski, autor książki „Yuval Noah Harari. Grabarz człowieczeństwa”.

