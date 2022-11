TYLKO U NAS! Warszawski: „Niebieska pigułka dla kobiet: idź na studia, rób karierę, zmarnuj lata, gdy jesteś najbardziej atrakcyjna” [VIDEO]

REKLAMA

Trwa XI Konferencja Prawicy Wolnościowej. Roman Warszawski wyjaśnił, dlaczego patrzymy nieprawidłowo na relacje damsko-męskie.

XI Konferencja Prawicy Wolnościowej odbywa się w Warszawie, w Centrum Prasowym Foksal (budynek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ul. Foksal 3/5). Na miejscu trwają także Targi Książki Prawicowej. Serdecznie zapraszamy!

Na naszą imprezę zawitali liderzy polskiego ruchu wolnościowego, w tym liczni publicyści magazynu „Najwyższy Czas!”. Zgodnie z harmonogramem (rozpiska na końcu artykułu) w niedzielę jako pierwszy głos zabrał Roman Warszawski, vloger i przedstawiciel środowiska Red Pill.

W ramach swojego wystąpienia skupił się na wyjaśnieniu prawdziwego charakteru relacji damsko-męskich. Jak wyjaśnił, większość społeczeństwa tkwi w błędnych wyobrażeniach, za co dużą winę ponosi wszechobecny feminizm. Zwłaszcza młode kobiety myślą w bardzo wypaczony sposób, co odbija się m.in. na dzietności.

„Mówiąc o Red Pillu, odwołujemy się do Matrixa. W tym ujęciu większość społeczeństwa żyje w niebieskiej pigułce, wmawiając sobie, że wszystko jest konstruktem, a nasza atrakcyjność wcale nie zależy od tego, od czego zależy w rzeczywistości. Niebieska pigułka dla kobiet: idź na studia, rób karierę, zmarnuj lata, gdy jesteś najbardziej atrakcyjna, na siedzenie za biurkiem, a jak już osiągniesz sukces, to mężczyźni się tobą zainteresują. No nie. Mężczyźni są tak zaprogramowani, że pociągają nas młode i atrakcyjne kobiety” – zaczął Roman Warszawski, mówiąc o relacjach damsko-męskich.

Warszawski: kobiety zyskały prawa wyborcze nie ponosząc kosztów

Jak przypomniał Roman Warszawski, w Polsce kobiety zyskały prawa wyborcze w tym samym momencie co mężczyźni, czyli w 1918 roku, po odzyskaniu niepodległości. Jednak różnica polegała na tym, że kobiety otrzymały przywilej, nie ponosząc kosztów. Natomiast mężczyźni ginęli masowo w I wojnie światowej. Niestety kolejne fale feminizmu kontynuowały ten negatywny trend dawania kobietom następnych praw, ale bez zwiększania im liczby obowiązków. W efekcie został zachwiany balans.

„Mamy rok 1918, skończyła się I wojna światowa. Mężczyźni masowo siedzieli w okopach. Jej koszmar w dużej mierze został przesłonięty przez II wojnę, ale polecam obejrzeć filmy dokumentalne, jak wyglądało życie mężczyzn, którzy poszli w kamasze. A poszła większość. (…) To była cena, jaką mężczyźni płacili za prawo głosu, za decydowanie o państwie. (…) Panie dostały to prawo głosu, ale bez obowiązków, np. tej nieszczęsnej służby wojskowej” – wskazywał Roman Warszawski, przedstawiciel środowiska Red Pill.

SOBOTA (12.11)

10:30 – otwarcie konferencji

11:00 – 14:00 Grzegorz Braun (poseł)

14:00 – 14:30 prof. Michał Wojciechowski

14:45 – 15:45 premiera filmu „Alfabet Michalkiewicza”

16:00 – 17:00 Dyskusja po filmie

ok. 18:00 – bankiet dla zaproszonych gości (w tym Sponsorów)

NIEDZIELA (13.11)

10:30 – otwarcie konferencji

11:00 – 12:00 Roman Warszawski

12:00 – 13:30 prof. Adam Wielomski

14:00 – 15:00 Janusz Korwin-Mikke

15:30 – 16:30 Sebastian Pitoń