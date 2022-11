Kultowe filmy teraz w sieci. Oglądaj online

Filmy i wielkie kinowe produkcje kojarzą nam się głównie z salami pełnymi widzów czy telewizyjnymi premierami, które w ramówce kanałów zajmują szczególne miejsce. Okazuje się jednak, że nie musimy czekać na godziny emisji czy dogodnych z naszego punktu widzenia repertuar. Wszystko za sprawą serwisów streamingowych i portali VOD, z których korzysta coraz więcej Polaków. W bibliotekach takich usług znajdziemy tysiące interesujących tytułów, wśród których królują filmy i seriale. Jak wybrać najciekawszy i najlepszy serwis streamingowy? Wiele zależy od naszego gustu.

Gdzie oglądać najgłośniejsze filmy ostatnich lat?

Na samym początku należy wspomnieć, że wiele ciekawych produkcji, które miały swoją premierę w ostatniej dekadzie, obejrzeć dziś można za pośrednictwem kanałów telewizyjnych, w których ramówce niemal każdego tygodnia odnajdziemy świetne filmy i seriale. W dzisiejszym zabieganym świecie nie zawsze mamy jednak czas na śledzenie telewizyjnych ramówek. Wówczas nieocenione mogą okazać się serwisy streamingowe, które dziś są ciekawą alternatywą dla klasycznej telewizji. Widzów przyciągają niskie ceny, bogate biblioteki dostępnych multimediów, klarowne zasady comiesięcznych rozliczeń oraz możliwość zrezygnowania z takiej usługi w niemal dowolnym momencie. Jak wybrać serwis, który spełni nasze oczekiwania? Oczywiście w pierwszej kolejności należy zastanowić się, co mamy ochotę obejrzeć. W przypadku fanów uniwersum Marvela dobrym wyborem będzie Disney+, gdzie znajdziemy wszystkie produkcje uniwersum (w tym głośnie filmy Iron man czy Avengers: Wojna Bez Granic). Miłośników Gry o tron zainteresuje natomiast HBO Max, gdzie znajdziemy zarówno hitową sagę, jak i serial Ród smoka. Bogatą ofertą dostępnych multimediów mogą pochwalić się także Netflix czy Amazon Prime Video.

Gwiazdy i niezapomniane role – przeczytaj o nich!

Nie tylko same filmy i seriale cieszą się w sieci ogromnym zainteresowaniem. Doskonale widać to na przykładzie rozrywkowych serwisów takich jak Spokeo.pl, gdzie znaleźć możemy mnóstwo informacji o aktorach i aktorkach. Do ich zdobywania posłużyć może dział gwiazdy, gdzie znajdują się profile i skrócone biografie tysięcy gwiazd (wśród nich znaleźli się nie tylko aktorzy, ale także sportowcy, twórcy internetowi, celebryci czy muzycy). Kto cieszy się tam największym zainteresowaniem? Wzbudzają je między innymi gwiazdy zza oceanu, wśród których wyróżniają się Julia Roberts, Brad Pitt czy Mila Kunis. Coś dla siebie na łamach wspominanego serwisu znajdą również fani gier komputerowych. Serwis oferuje bowiem zapowiedzi, rankingi, wymagania sprzętowe czy recenzje najciekawszych produkcji. Zabraknąć nie mogło także artykułów o najnowszych technologiach, które z pewnością warto sprawdzić samodzielnie.