Fiskus nie chce dawać ulg firmom wspierającym Ukrainę

Biznes pomagający ofiarom wojny nie może się doprosić podatkowych korzyści; ani w CIT, ani w VAT – informuje we wtorek '”Rzeczpospolita”.

„Spółka zapewniająca Ukraińcom zakwaterowanie i jedzenie nie rozliczy wydatków w kosztach, firma wspierająca ukraińskich pracowników oraz ich rodziny nie odliczy VAT, przedsiębiorca wpłacający pieniądze fundacji pomagającej ofiarom wojny nie skorzysta z ulgi ze specustawy. To najnowsze przykłady niekorzystnych dla biznesu interpretacji fiskusa” – podaje gazeta.

Według „Rz” przede wszystkim „skarbówka nie zgadza się na rozliczanie kosztów przez firmy, które pomagają Ukraińcom na własną rękę – przekazują jedzenie, ubrania, sprzęt”.

„Fiskus podkreśla, że zgodnie ze specustawą (regulacje o pomocy obywatelom Ukrainy) wydatki można zaliczyć do podatkowych kosztów tylko wtedy, gdy darowizny zostały przekazane za pośrednictwem określonych podmiotów, np. fundacji czy samorządów. Nie chce się też zgodzić na rozliczenie wydatków na zasadach ogólnych. Nie przekonuje go argument, że pomagając ofiarom wojny, firmy prowadzą strategię społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), i że takie działania kształtują dobrą opinię wśród klientów” – pisze dziennik.

Podaje przykład spółki akcyjnej zapewniającej Ukraińcom zakwaterowanie i jedzenie, która przedstawiła wiele argumentów za tym, że jej działania mają aspekt marketingowy i przyczyniają się do zwiększenia przychodów ze sprzedaży. Podkreśla, że klienci zauważają jej prospołeczne nastawienie (informuje zresztą o nim w mediach społecznościowych), co przekłada się na sprzedaż.

„Fiskus nie dostrzegł jednak związku podejmowanych przez spółkę działań z jej przychodami. Jego zdaniem nic nie wskazuje na to, że mają one wpływ na wzrost konkurencyjności firmy i na zwiększenie sprzedaży jej produktów. Wydatków nie można więc rozliczyć w kosztach CIT” – informuje dziennik.

Jak zaznacza, zdaniem skarbówki od wydatków na pomoc dla ofiar wojny nie można też odliczyć VAT.

„Fiskus przyznał, że praktyki CSR są współcześnie uznaną metodą reklamy i promocji biznesu. Nie oznacza to jednak, że wszystkie działania dają prawo do odliczenia VAT. Musi być wykazany związek między wydatkami a opodatkowaną sprzedażą” – czytamy w gazecie.

Według „Rz” negatywną odpowiedź dostała też spółka z o.o., która wpłaciła pieniądze na konto fundacji organizującej wsparcie dla ofiar wojny i chce rozliczyć wpłaty w kosztach na podstawie specustawy. Fiskus miał stwierdzić, że to niemożliwe, ponieważ ulga jest na nieodpłatne świadczenia, a to co innego niż środki pieniężne.