Izrael zemścił się na Ukrainie. „Kilka dni po tym, gdy Kijów zagłosował za antyizraelską rezolucją”

Izrael był jedynym krajem Zachodu, który wstrzymał się w poniedziałek od głosu w sprawie rezolucji ONZ dotyczącej rosyjskich reparacji dla Ukrainy. We wtorek izraelskie media zasugerowały, że mogła być to zemsta za wcześniejsze opowiedzenie się Kijowa przeciwko przedłużającej się okupacji terytoriów palestyńskich.

„Izrael był w poniedziałek jedynym krajem Zachodu, który wstrzymał się od głosu w trakcie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie rezolucji popierającej mechanizm rosyjskich reparacji dla Ukrainy, najwidoczniej w akcie zemsty, której dokonano kilka dni po tym, gdy Kijów zagłosował za antyizraelską rezolucją” – skomentował serwis Times of Israel.

W piątek Kijów poparł projekt rezolucji, w której Komitet Specjalny ds. Dekolonizacji ONZ domagał się opinii doradczej Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości „w sprawie przedłużającej się okupacji” terytoriów palestyńskich przez Izrael.

„Wspieranie antyizraelskich inicjatyw na forum ONZ nie pomaga w budowaniu zaufania między Izraelem a Ukrainą” – skomentował po głosowaniu ambasador Izraela na Ukrainie Michael Brodsky, dodając, że postawa Kijowa jest „niezmiernie rozczarowująca”

Ukraine’s support of the UN resolution 'Israeli Practices', denying Jewish ties to Temple Mount and calling for ICJ advisory opinion is extremely disappointing. Supporting anti Israeli initiatives in the UN doesn’t help to build trust between 🇮🇱 and 🇺🇦 @MFA_Ukraine @IsraelMFA

