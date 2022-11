Kilkuset żołnierzy popełniło samobójstwo. „Rozpacz się pogłębiła”

REKLAMA

W Ameryce w mijającym roku popełniło samobójstwo 519 żołnierzy. Ich liczba spadła w zestawieniu z 2020 rokiem, ale od dekady liczba żołnierzy , którzy odbierają sobie życie wykazuje tendencję wzrostową, poinformował w poniedziałek dziennik„USA Today” na podstawie raportu Pentagonu.

Wskaźnik samobójstw w 2021 roku wyniósł 24,3 na 100 tys. żołnierzy. Był niższy niż w 2020 roku, kiedy sięgał 29 na tys. – podał w poniedziałek dziennik „USA Today”.

REKLAMA

Według ostatniego, październikowego raportu Pentagonu, odsetek samobójstw wśród żołnierzy służby czynnej w minionym roku spadł o 15 proc. w porównaniu do rekordowego poziomu odnotowanego w 2020 roku. Resort obrony ostrzegł jednak, że w ciągu ostatniej dekady, poczynając od roku 2011, liczba żołnierzy, którzy odbierają sobie życie wykazuje tendencję wzrostową.

„Od 2020 do 2021 roku nastąpił spadek wskaźnika samobójstw we wszystkich rodzajach sił zbrojnych z wyjątkiem amerykańskiej armii. Pozostał tam na tym samym poziomie – około 36 zgonów na 100 tys. żołnierzy” – wykazał raport.

Z dokumentu wynika, że w siłach powietrznych wskaźnik samobójstwach obniżył się z prawie 25 do 15 zgonów na 100 tys. W korpusie piechoty morskiej spadł z prawie 35 do ok. 24 samobójstw na 100 tys. żołnierzy do około 24 zgonów na 100 000 żołnierzy, a w marynarce wojennej z 19 do około 17.

„W marcu sekretarz obrony Lloyd Austin nakazał utworzenie niezależnego panelu do przeglądu samobójstw w wojsku, skupiając się na dziewięciu bazach. Wnioski i zalecenia panelu mają być przedstawione Kongresowi do 18 lutego. Trzy z baz objętych przeglądem znajdują się na Alasce” – podał dziennik „USA Today”.

Na Alasce wśród ogółu ludności zarejestrowano w 2019 roku najwyższy wskaźnik samobójstw w kraju. „USA Today” uznała za alarmujące, że mimo wzmożonych wysiłków dla poprawy zdrowia psychicznego w armii, wysłania ponad 40 doradców i kapelanów, październiku popełniło w tym stanie samobójstwo czterech żołnierzy.

„W 2021 roku 17 żołnierzy zmarło przez samobójstwo, a pośród nich ośmiu w czterech ostatnich miesiącach, gdy zima zstąpiła na stan, światło dzienne trwało krócej, a rozpacz się pogłębiła” – wyjaśniła gazeta.

Przywołała wypowiedź generała dywizji Briana Eiflera, dowódcy 11 Dywizji Powietrznodesantowej oraz Armii w Alasce, który podkreślił, że do września potwierdzono tam tylko jeden przypadek samobójstwa.

– Ale coś się stało w październiku. (…) Wielu z was już wie, że w ciągu ostatnich 30 dni straciliśmy czterech „Arktycznych Aniołów” na rzecz wroga rozpaczy. Po znacznej redukcji w stosunku do ubiegłego roku, te straty są łamiącym serce przypomnieniem, że ta bitwa się nie skończyła – ocenił gen. Eifler dodając, że zapobieganie samobójstwom pozostaje jego priorytetem nr 1.