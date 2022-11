PILNE! Alarm w Kijowie. Budynki trafione pociskami [VIDEO]

REKLAMA

W całej Ukrainie ogłoszono alarm lotniczy. W Kijowie trafione zostały dwa budynki mieszkalne – powiadomił mer Witalij Kliczko, powołując się na wstępne ustalenia. Kilka rakiet udało się zestrzelić nad miastem. Na miejscu są już służby.

„Atak na stolicę. W dzielnicy peczerskiej są trafienia, według wstępnych informacji, w dwa budynki mieszkalne” – powiadomił mer miasta Witalij Kliczko.

O odgłosach dwóch wybuchów w Kijowie informowała wcześniej agencja Reutera, a także szereg miejscowych kanałów na Telegramie.

Wcześniej na całym terytorium kraju (poza okupowanym Krymem) ogłoszono alarm przeciwlotniczy.

Szef gabinetu prezydenta Ukrainy, Andrij Jermak, nazwał trwający atak rakietowy „odpowiedzią” Rosji na wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego na szczycie G20.

„Rosja odpowiedziała na mocne przemówienie Wołodymyra Zełenskiego nowym atakiem rakietowym. (Czy) ktoś naprawdę poważnie uważa, że Kreml chce pokoju? Kreml chce posłuchu. Ale w ostatecznym rozrachunku terroryści zawsze przegrywają” – napisał Jermak.

Russia responds to @ZelenskyyUa's powerful speech at #G20 with a new missile attack. Does anyone seriously think that the Kremlin really wants peace? It wants obedience. But at the end of the day, terrorists always lose.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) November 15, 2022