PiS wygrywa, ale nie rządzi. Tragiczny wynik Konfederacji [SONDAŻ]

PiS wygrywa, ale nie rządzi, rząd może sformować opozycja. Konfederacji nie ma w Sejmie — takie są wyniki najnowszego, opublikowanego we wtorek sondażu United Surveys dla „Dziennika Gazety Prawnej” i RMF FM.

Jak wynika z sondażu na pierwszym miejscu znalazłoby się Prawo i Sprawiedliwość, na które chce głosować 33,6 procent badanych. Dalej jest Koalicja Obywatelska z poparciem rzędu 25,6 procent.

Podium zamyka Polska 2050 z wynikiem 14 procent. Z kolei 9,3 procent respondentów oddałoby swój głos na Lewicę. Do Sejmu weszłoby jeszcze PSL-Koalicja Polska, które cieszy się poparciem 6,6 procent badanych.

Poza parlamentem znalazłaby się z kolei Konfederacja. Prawicowa koalicja zdobyła zaledwie 3,9 procent wskazań wśród respondentów.

PiS wygrywa, ale nie rządzi

„Choć partia Jarosława Kaczyńskiego jest na pierwszym miejscu z 34 proc. poparcia, to — jak wynika z przeliczenia mandatów zgodnie z kalkulatorem dr. hab. Jarosława Flisa — nie miałaby szans na sformowanie rządu. Otrzymałaby jedynie 192 mandatów przy 231 potrzebnych do rządowej większości.

Cieszyć się może opozycja, której przewodzi KO — ma 26 proc.; za nią jest Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 14 proc., do tego 9 proc. ma Lewica i prawie 7 proc. ludowcy. Poza Sejmem znalazłaby się Konfederacja” – podaje „DGP”.

Według gazety, taki układ poparcia po przeliczeniu na mandaty dałby opozycji „bardzo stabilną większość aż 268 głosów, czyli o 37 więcej, niż trzeba do sformowania rządu”. „Jednocześnie opozycji zabrakłoby tylko ośmiu głosów do osiągnięcia progu kolejnej istotnej większości — trzech piątych, co pozwala odrzucać prezydenckie weta” – zauważa.

„Ogólne wyniki pokazują pewną stabilizację na politycznej scenie. Mimo objazdów Polski przez liderów wszystkich ugrupowań w prekampanijnym stylu od naszego poprzedniego badania we wrześniu PiS zyskał niespełna 2 pkt proc., a KO niecały jeden. Także o ok. 1 pkt proc. poszły w górę wyniki Lewicy czy Ludowców, a niemal 2 pkt proc. straciła Konfederacja. Żadna z korekt nie przekracza 3-proc. progu błędu” – podaje „DGP”.

„Także przeliczanie na mandaty wyników sondaży w ostatnich miesiącach potwierdza, że większe szanse na sformowanie gabinetu po wyborach ma obecna opozycja niż obóz rządzący. Choć PiS przy swoim wyniku przez cały czas zachowuje szanse na kolejną kadencję, o ile udałoby mu się zwiększyć poparcie o co najmniej kilka procent. W 2015 r. zdobył władzę, mając niespełna 38 proc., czemu sprzyjało to, że poza Sejmem znalazła się lewica, ale już w 2019 r. by rządzić samodzielnie, potrzebował 43,6 proc.” – dodaje gazeta.

Sondaż United Surveys dla Dziennika Gazety Prawnej i RMF został wykonany w dniach 10-12 listopada na ogólnopolskiej próbie 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski metodą telefonicznych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).