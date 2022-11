Rakiety na terytorium Polski. Rzecznik rządu zabrał głos: „Podwyższamy gotowość niektórych jednostek wojskowych i innych służb mundurowych”

REKLAMA

— Dzisiaj doszło do eksplozji, która doprowadziła do śmierci dwóch osób, na miejscu są służby. Wdrożono procedury, zdecydowano o tym, aby zwiększyć gotowość bojową jednostek na terenie naszego kraju — powiedział rzecznik rządu Piotr Müller w trakcie konferencji prasowej po pilnej naradzie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych.

Mateusz Morawiecki zwołał w trybie pilnym Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Po godz. 22 spotkanie zakończyło się i krótki komunkat wydał rzecznik rządu oraz szef BBN Jacek Siewiera.

– Prezydent Duda rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO. Rozmawiamy także z sojusznikami, jestem w stałym kontakcie z doradcą do spraw bezpieczeństwa- mówił Jacek Siewiera, szef BBN. – Sprawdzamy, czy pojawiają się przesłanki, aby uruchomić art. 4. NATO – dodał.

Rzecznik rządu poinfmowałteż: – Podwyższamy gotowość niektórych jednostek wojskowych i innych służb mundurowych.