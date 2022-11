Sejmowy transfer do partii KORWiN. Były poseł Kukiz’15 wzmacnia Konfederację [VIDEO]

REKLAMA

Stanisław Tyszka, do niedawna członek klubu Kukiz’15, wstępuje do partii KORWiN i dołącza do Konfederacji. Ogłosił to na wspólnej konferencji prasowej ze Sławomirem Mentzenem.

O tym, że Tyszka dołączy do partii KORWiN, spekulowano od dłuższego czasu. Podczas październikowego kongresu partii pojawił się na niej jako gość, co już wówczas odczytywano jako mocne zbliżenie się do ugrupowania współtworzącego Konfederację Wolność i Niepodległość.

W poniedziałek, 7 listopada, Tyszka ogłosił, że po siedmiu latach odchodzi z Kukiz’15. „Niestety, moje drogi z Pawłem się rozeszły” – napisał w oświadczeniu. Więcej na ten temat przeczytasz w tym miejscu.

Nieco ponad tydzień później oficjalnie ogłoszono, że Tyszka dołącza do partii KORWiN i Konfederacji. Koło poselskie zrzeszające wolnościowców, narodowców i tradycjonalistów liczy teraz 12 osób.

Tyszka jest posłem z ramienia Kukiz’15 od 2015 roku. W poprzedniej kadencji pełnił funkcję wicemarszałka Sejmu. Od momentu, gdy Paweł Kukiz nieformalnie związał się z PiS-em, Tyszka wciąż tkwił w jego kole poselskim, lecz zazwyczaj głosował odwrotnie niż trzech pozostałych posłów Kukiz’15.

