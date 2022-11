Uchodźcy i imigranci z Ukrainy. Bosak: TO jest ukrywane przed polskim społeczeństwem [VIDEO]

REKLAMA

Poseł Konfederacji i Ruchu Narodowego, Krzysztof Bosak, był gościem programu „Express Biedrzyckiej”, prowadzonego przez Kamilę Biedrzycką. Polityk odniósł się między innymi do hasła „Stop Ukrainizacji Polski”, a także przyjmowania uchodźców i imigrantów z Ukrainy.

Krzysztof Bosak został przez prowadzącą zapytany o to, czy utożsamia się z hasłem „Stop Ukrainizacji Polski”, które pojawiło się na banerach Konfederacji Korony Polskiej podczas tegorocznego Marszu Niepodległości.

– Widziałem z drugiej strony radykałów narodowych, którzy przynieśli: „Kijów Warszawa, wspólna sprawa”. Ma Pani pełne spektrum. Od (haseł – przyp. red.) przeciwko ukrainizacji po pro-ukraiński transparent – podkreślił Bosak.

Poseł Konfederacji zaznaczył, iż sam „nie utożsamia się ani z jedną skrajnością, ani z drugą”. – Ja jestem po prostu po stronie, tak jak szliśmy, „Polska państwem narodowym”. Uważam, że najważniejsza jest polska racja stanu, najważniejsze jest reprezentowanie dobra Polaków – dodał.

– Czy Polską racją stanu nie jest pomaganie dzisiaj Ukraińcom, a także przyjmowanie ich do siebie? – dopytywała prowadząca. Zdaniem Bosaka „w rozsądnym zakresie tak”.

Poseł Konfederacji podkreślił, że granice rozsądku powinien określać parlament, jednak „problem jest taki, że żadna debata w parlamencie oparta o fakty nigdy się w tej sprawie nie odbyła, bo rząd działa metodą faktów dokonanych”.

Bosak: TO jest ukrywane przed polskim społeczeństwem

Polityk odniósł się także do kwestii finansowych związanych z przyjęciem uchodźców i imigrantów z Ukrainy w Polsce. – Wysokość zaangażowania finansowego państwa polskiego w finansowanie obecności tutaj uchodźców i imigrantów z Ukrainy jest ukrywana przed polskim społeczeństwem – wskazał.

– Rząd nie przedstawił żadnego, nawet na jednej kartce papieru, zestawienia tych kosztów. To nie jest przypadek, rząd działa metodą faktów dokonanych i częściowo ukrywa to przed swoimi wyborcami – powiedział.

Bosak ocenił, że rząd ukrywa te koszty, „bo one są ogromne”. – Jak je OECD wyceniło to się okazało, że to się liczy już w procentach PKB i dziesiątkach miliardów złotych. To o czym my mówimy? – dodał.