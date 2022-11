Zaskakujące wyniki! Jedna piąta marzy o dyktaturze [SONDAŻ]

REKLAMA

20 proc. Belgów byłoby gotowych zrezygnować z demokracji na rzecz rządów monopartii lub dyktatora – wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie dziennika „La Libre” i nadawcy radiowego i telewizyjnego RTBF.

4 proc. respondentów zadeklarowało, że chciałoby, aby ich krajem rządził dyktator; natomiast 14 proc. życzyłoby sobie systemu jednopartyjnego.

REKLAMA

Z kolei 18,9 proc. ankietowanych uważa, że Belgia jest już dyktaturą lub zmierza w kierunku tego „modelu”.

Co więcej, zaledwie co drugi Belg (53,2 proc.) czuje się na co dzień chroniony przez policję i wymiar sprawiedliwości, ale 46,8 proc. nie może się podpisać pod takim stwierdzeniem.