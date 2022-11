Nagła śmierć sędziego. Jeszcze w niedzielę pracował podczas meczu

REKLAMA

Francuski sędzia piłkarski Johan Hamel nie żyje. Arbiter zmarł nagle w wieku 42 lat. Jeszcze w niedzielę pracował na meczu Ligue 1.

Informacja o śmierci Hamela wywołała we francuskim futbolu ogromne poruszenie.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych kondolencje złożyło wiele klubów, w tym te największe, jak Olympique Marsylia, Paris St. Germain czy Olympique Lyon.

Sędziego żegnają także piłkarze. Florian Thauvin napisał, że Hamel był „bardzo dobrym sędzią i wspaniałą osobą zarówno na boisku, jak i poza nim”.

Toutes mes condoléances à la famille de Johan Hamel , un très bon arbitre et une super personne sur et en dehors du terrain . RIP Johan 🙏🏻 pic.twitter.com/3oUF5OywOR

Według „L’Equipe” Johan Hamel doznał udaru mózgu podczas wtorkowego wieczornego treningu. Nic nie wskazywało na problemy ze zdrowiem. Jeszcze w niedzielę był arbitrem VAR na meczu PSG – Auxerre, a tydzień wcześniej arbitrem głównym meczu Lille – Rennes.

Na boiskach Ligue 1 sędziował od sezonu 2015/2016. W sumie jako arbiter poprowadził 135 spotkań na najwyższym szczeblu francuskiej ekstraklasy. Wcześniej sędziował oczywiście także w niższych ligach.

L’arbitrage est en deuil. Nous apprenons le décès de notre Collègue et Ami, Johan HAMEL, arbitre de Ligue 1, à l’âge de 42 ans. A sa Famille, ses Proches et Amis, le SAFE et les Arbitres adressent leurs plus profondes condoléances. Johan, tu nous manqueras. pic.twitter.com/qhzVKHYLrN

