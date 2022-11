Polska zapomni o Wołyniu? Kamiński: „Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie chciało wymazać ten temat” [VIDEO]

REKLAMA

Krystian Kamiński z Konfederacji w ostrych słowach skomentował doniesienia o tym, że polskie władze postanowiły zapomnieć o rzezi wołyńskiej.

Jak donoszą media, Ołeksij Arestowicz, który jest doradcą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, przyznał, że polskie władze postanowiły zrezygnować z tematu rzezi wołyńskiej dla dobra wzajemnych stosunków. Głos w tej sprawie zabrał Krystian Kamiński, który reprezentuje Ruch Narodowy oraz Konfederację. W jego ocenie mamy tu do czynienia z prawdziwym skandalem.

„Pan Arestowicz, doradca prezydenta Ukrainy, powiedział, że polska strona zgodziła się zapomnieć, nie podnosić tematu rzezi wołyńskiej. Uważają oni, że w stosunkach polsko-ukraińskich jest to ogromny problem, nie do rozwiązania, i w związku z tym lepiej nie zajmować się już tematem. Jako Konfederacja uważamy, że po prostu tak nie wolno” – zaczął swoje wystąpienie Krystian Kamiński z Ruchu Narodowego.

Kamiński: PiS wielokrotnie chciał wymazać ten temat

W trakcie swojego wystąpienia Krystian Kamiński podkreślił, że Polska ma prawo domagać się zarówno przeprowadzenia ekshumacji ofiar, jak i przeprosin od Ukraińców. Doszło bowiem do ludobójstwa ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego w bestialski sposób zamordowano ponad 100 tys. Polaków. Jak przypomniał, rządzące Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie próbowało przemilczeć ten temat, zasłaniając się chęcią utrzymania dobrych stosunków międzysąsiedzkich.

„Nie może być tak, że państwo polskie zapomina o osobach, które oddały za nie życie. To było ponad 100 tys. naszych rodaków, którzy zostali w bestialski sposób zabitych. Nie wolno nam o nich zapomnieć. To nie były osoby, które najeżdżały inne państwa. One tam mieszkały, one tam funkcjonowały. I zostali po prostu brutalnie zabici przez ukraińskie oddziały OUN-UPA. My nie mamy prawa o nich zapominać. My musimy się o nich dopominać. Musimy pamiętać o nich” – apelował Krystian Kamiński z Konfederacji.

🔴@K_Kaminski_: Doradca prezydenta Żełeńskiego – p. Arestowycz powiedział, że polski rząd zgodził się zapomnieć o Rzezi Wołyńskiej. Jako #Konfederacja uważamy, że TAK NIE WOLNO. Pomordowani zasługują na to, aby godnie ich upamiętnić i by Ukraina uznała ją za ludobójstwo. 1/2 pic.twitter.com/IDQD0Ik8YV — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) November 15, 2022