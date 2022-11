Sośnierz: „PiS się matematyce nie kłania, PiS jej pokazuje pięść” [VIDEO]

REKLAMA

Poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz opowiedział w Sejmie bajkę o pasikoniku i mrówce. Zwrócił się także do rządzących, którzy – jak mówił – „lecą w przepaść i odmawiają wyrzucenia balastu”.

– Idzie zima i pasikonik właśnie się zorientował, właśnie się budzi w rzeczywistości, w której nie zrobił zapasów na zimę – rozpoczął Sośnierz.

– Mrówka tłumaczyła pasikonikowi, że nie może zadłużać się pod korek w dobrych czasach, że nie może stale wydawać więcej pieniędzy niż zarabia, że nie może rozrzucać forsy na nieproduktywne wydatki, na 500-plusy, na socjale, na kolejne emerytury, na Koła Gospodyń Wiejskich, lotniska w środku niczego – mówił dalej polityk Wolnościowców.

– No i kiedy mrówka to mówiła, pasikonik obraził się na mrówkę. Kiedy eksperci to mówili, pasikonik obraził się na ekspertów, którzy nie chcieli realizować jego programu – dodał.

– Kiedy przyszła zima i matematyka pokazała, że pieniędzy już nie ma, to pasikonik obraził się na zimę i na matematykę. I teraz stworzy nową, lepszą matematykę, która pozwoli wydawać pieniądze, których nie ma – powiedział parlamentarzysta.

– PiS się matematyce nie kłania, PiS jej pokazuje pięść – skwitował Sośnierz, po czym zwrócił się do rządzących.

– Lecicie państwo w przepaść i odmawiacie wyrzucenia balastu z balonu. De facto nie pożyczamy tych pieniędzy na zbrojenia. De facto, pożyczamy je na socjal, de facto pożyczamy je na obsługę waszych socjalnych programów, de facto zadłużamy się – wskazał.

– De facto pożyczamy 700, 800, 1 000 zł za granicą, żeby dać sobie po 500 zł. Tak to naprawdę wygląda – zaznaczył Dobromir Sośnierz.