Widmo bankructw. Obsługa zadłużenia coraz większym problemem

Rosnące odsetki od kredytów przy jednoczesnym spadku nadwyżki operacyjnej to coraz większy problem dla lokalnych budżetów. Skarbnicy alarmują, że oszczędności to za mało, konieczne są zmiany systemowe w finansowaniu JST – alarmuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Gazeta donosi, że lokalne władze muszą mierzyć się z kilkukrotnym wzrostem wysokości odsetek płaconych od zaciągniętych zobowiązań.

„W Warszawie na koniec 2022 r. sięgną one prawie 184 mln zł wobec 126,5 mln zł w roku ubiegłym. Takie same problemy mają również mniejsze ośrodki – Olsztyn w zeszłym roku zapłacił 3,2 mln zł odsetek, w tym będzie to już niemal 13 mln zł. Duży wzrost notuje Bydgoszcz, która zamiast po 11,2 mln zł będzie musiała sięgnąć po 44,7 mln zł. A to nie koniec wzrostu kosztów” – czytamy.

„U nas odsetki na 2023 r. wyniosą już 55 mln zł, ale to wzrost wynikający wyłącznie z zadłużenia, które już mamy” – wyjaśnia cytowany przez „DGP” skarbnik Bydgoszczy Piotr Tomaszewski.

Jak podaje dziennik, miasto w przyszłym roku zadłuży się o dodatkowe ponad 367 mln zł. „Do tego dochodzą uszczuplone wpływy JST z PIT i niepewność co do przyszłorocznych dochodów. Samorządy, szukając pieniędzy, wdrażają programy oszczędnościowe, ale nie ustają w apelach do rządu o ustabilizowanie systemu ich finansowania” – czytamy.