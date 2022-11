Pierwszy atak zimy. „Do Polski dociera chłodne arktyczne powietrze.” Śnieg, mróz i do minus 10 stopni

REKLAMA

Po bardzo ciepłym początku listopada przed nami zimowa końcówka miesiąca. Już w czwartek minusowe temperatury i pierwsze opady śniegu. W piątek nawet minus 10 stopni i 15 centymetrów śniegu. Zima potrzyma przynajmniej do końca przyszłego tygodnia.

„Do Polski dociera chłodne arktyczne powietrze, a wraz z nim zimowa aura. Potrwa ona nawet do końca przyszłego tygodnia” – mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

W czwartek ochłodzenie będzie już bardzo odczuwalne. Na Suwalszczyźnie termometry nie pokażą wartości dodatnich. Tam maksymalna temperatura to minus 1. Warmińsko-Mazurskie, północna część Mazowsza i północ woj. podlaskiego z temperaturami maksymalnymi w okolicach 0. Na pozostałej części kraju trochę cieplej. Nad morzem plus 2–3 stopnie, w centrum około 2, na zachodzie od 4 do 5 stopni Celsjusza. „W północno-wschodniej i wschodniej części kraju spadnie śnieg” – prognozuje Walijewski.

Dziś na wschodzie, południu i zachodzie opady deszczu, deszcz ze śniegiem, na wschodzie opady śniegu. Temperatura maksymalna od -1°C na północnym wschodzie, 2°C w centrum, do 5°C na zachodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, wschodni.#IMGWmeteo pic.twitter.com/fO51pXx0aX — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 17, 2022

Nocą z czwartku na piątek ujemne wartości już w całym kraju, jedynie na krańcach zachodnich w woj. lubuskim, zachodniopomorskim będzie się utrzymywała temperatura dodatnia, ale tylko ok. 1 stopnia. „Najchłodniej na Suwalszczyźnie – minus 6 stopni, a przy gruncie nawet minus 10, w centrum ok. minus 2–1, nad morzem o minus 1, podobnie w Wielkopolsce” – wylicza.

W piątek zdecydowanie więcej śniegu spadnie na południu. W obszarach podgórskich nawet 10–15 cm. Śnieg pojawi się również w północnej części kraju, a nawet w centrum. Na północnym-wschodzie zaledwie się zabieli, ale na południu, szczególnie na wysokości ok. 700 m n.p.m. biały puch będzie się utrzymywał.

W czasie śniegu drogowcy się nie nudzą ❄️ W Jakuszycach właśnie pojawił się pierwszy śnieg 🌨 Służby drogowe w trasie 🚚 Kierowcy! Dostosujcie prędkość do panujących warunków atmosferycznych! 🛻 #Zima #SzerokiejDrogi @GDDKiA @MI_GOV_PL @IMGWmeteo @MeteoprognozaPL pic.twitter.com/tX3COUh5of — GDDKiA Wrocław (@GDDKiA_Wroclaw) November 16, 2022

W przyszłym tygodniu niewielka pokrywa śnieżna pokryje ziemię także na północnym-wschodzie. Na wychłodzonym podłożu śnieg nie będzie już topniał.

„Weekend wciąż chłodny i ze śniegiem. Jeżeli ktoś nie zmienił opon, to gapa” – mówi pół żartem, pół serio.

Przypomina, że wybierając się na spacer trzeba włożyć ciepłą kurtkę, czapkę i rękawiczki. „Przez najbliższe dni na pewno nie będziemy się rozstawać z tym ciepłym ubiorem. Tym bardziej, że wiatr sprawi, iż poczucie chłodu będzie bardziej dojmujące” – podkreśla Walijewski.