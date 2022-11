W jakich mieszkaniach i na czyj koszt mieszkają Ukraińcy w Polsce?

REKLAMA

58 proc. Ukraińców twierdzi, że wynajmuje w Polsce mieszkanie na własny koszt, 22 procentom zapewnia je pracodawca – podała agencja pracy Gremi Personal. Jak dodano, ponad połowa Ukraińców mieszka w mieszkaniach, a 18 proc. w akademikach lub hostelach.

Centrum analityczne międzynarodowej agencji zatrudnienia Gremi Personal zbadało w jakich mieszkaniach i na czyj koszt mieszkają Ukraińcy. Badanie przeprowadzono w pierwszej połowie listopada za pomocą elektronicznej ankiety, udział w nim wzięło 1700 Ukraińców mieszkających w różnych regionach Polski.

Według ankiety przeprowadzonej przez Gremi Personal, 52 proc. Ukraińców mieszka w mieszkaniach, 18 proc. w akademikach lub hostelach. 10 proc. respondentów wynajęło mieszkanie, i tyle samo korzysta z gościnności udzielonej przez Polaków w ich domach. Z kolei 6 proc. mieszka w internatach lub ośrodkach wypoczynkowych, a 4 proc. badanych odpowiedziało, że w hotelach.

Na pytanie kto płaci za ich mieszkania:

58 proc. respondentów odpowiedziało, że wynajmuje mieszkanie na własny koszt,

22 proc. ma zapewnione mieszkanie przez pracodawców,

10 proc. respondentów ma mieszkanie opłacone przez rządowy program azylowy,

5 proc. żyje na koszt państwa,

5 proc. z pomocy organizacji pozarządowych.

„Polska jest nadal liderem jeśli chodzi o pomoc dla uchodźców spośród wszystkich krajów europejskich, a my widzimy, że zdecydowana większość Ukraińców rozwiązuje kwestie mieszkaniowe na własny koszt. Najbardziej opłacalną opcją jest zakwaterowanie na koszt firmy. Polscy pracodawcy konkurują ze sobą o Ukraińców, więc starają się stworzyć jak najbardziej komfortowe warunki dla swoich pracowników. Nawet jeśli jest to hostel czy akademik, to w większości przypadków takie mieszkania są w odpowiednim standardzie” – wskazuje Anna Dzhobolda z Gremi Personal.

Gremi Personal przypomniało, że MSWiA proponuje nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Według zapowiedzi MSWiA projektowana nowela ureguluje m.in. sprawy związane z pomocą uchodźcom w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Zgodnie z propozycją od 1 lutego 2023 roku uchodźcy, którzy będą w Polsce ponad 120 dni, będą musieli pokryć 50 proc. kosztów takiej pomocy, jednak nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie. Z kolei od 1 maja 2023 roku uchodźcy, którzy będą w Polsce od 180 dni, pokryją 75 proc. kosztów, ale nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie.

Obowiązek ten nie będzie dotyczył osób niepełnosprawnych, dzieci, osób w wieku emerytalnym, kobiet w ciąży, osób wychowujących dziecko do 12. miesiąca życia, opiekunów co najmniej trojga dzieci, ani też osób w trudnej sytuacji, uniemożliwiającej im udział w kosztach (sytuację oceni wojewoda lub podmiot zapewniający pomoc).

Celem projektu jest również uszczelnienie systemu wypłaty świadczeń dla uchodźców. Nowela ma wprowadzić podstawę prawną do uzyskiwania z rejestru Straży Granicznej przez m.in. ZUS daty i historii przekraczania granicy przez obywatela Ukrainy. Chodzi o każdy wjazd i wyjazd uchodźcy z Polski.

Według Gremi Personal, pomimo drogiego wynajmu mieszkań, w Polsce jest nadal wiele możliwości zamieszkania. „Polacy udzielają Ukraińcom schronienia w domu, w zamian otrzymują od państwa rekompensatę (…) dziennie za każdego Ukraińca. Czasami w ten sposób kwaterowane są całe rodziny, co jest korzystne również dla Polaków. Również Ukraińcy często dzielą powierzchnię dużych mieszkań w kilka rodzin, płacąc za to rozsądne pieniądze. Eksperci ds. zatrudnienia radzą jednak korzystać z opcji tymczasowego zakwaterowania przez pracodawców, szczególnie tym, którzy zdecydowali się spędzić zimę w Polsce” – wyjaśniono.