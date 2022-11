Zapowiadają rekordowe opady śniegu. Nawet 190 centymetrów

REKLAMA

Zachodnią część stanu Nowy Jork objęto ostrzeżeniem przed burzą śnieżną. W Buffalo w związku z efektem jeziora pod koniec tygodnia mogą wystąpić rekordowe opady śniegu do 190 cm.

Zjawisko efektu jeziora występuje, kiedy nad stosunkowo ciepłe wody zbiornika wodnego (morza lub jeziora) napływają zimne, arktyczne lub arktyczno-kontynentalne masy powietrza. W rezultacie towarzyszą temu często burze śnieżne.

Meteorolodzy AccuWeather twierdzą, że najostrzejsze w tym sezonie – i potencjalnie od lat – śnieżyce nawiedzą rejon Wielkich Jezior pod koniec tego tygodnia. Spowoduje to zakłócenia, w tym konieczność wstrzymania podróży.

Zgodnie z prognozami podróżowanie może być trudne lub prawie niemożliwe m.in. wzdłuż odcinków międzystanowej drogi nr 90 na obszarze Buffalo i w innych częściach stanu Nowy Jork. Śnieg może padać w tempie od 5 do 7,5 cm na godzinę.

„Podczas gdy region nawiedziły już opady śniegu z powodu niedawnego nadejścia zimowego chłodu, zdaniem ekspertów w nadchodzących dniach śnieżyce mogą przybrać historycznych rozmiarów. Machina efektu jeziora rozpędzi się do pełnej mocy począwszy od czwartku, po weekend” – ocenia AccuWeather.

Krajowa Służba Meteorologiczna (NWS) wydała w środę ostrzeżenie przed śniegiem powodującym efekt jeziora dla obszaru Buffalo. Objęło również Orchard Park oraz miasto Nowy Jork.

„Te wczesne zimowe wydarzenia pogodowe mogą być potężne, ponieważ temperatury wody w jeziorze są nadal dość łagodne w porównaniu do środka i końca zimy” – wyjaśnił meteorolog AccuWeather Matt Benz. We wtorek rano temperatura wody we Wielkich Jeziorach wynosiła od 10 do kilkunastu stopni Celsjusza.