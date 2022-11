Zełenski idzie w zaparte: Nie mam wątpliwości, że to nie nasz pocisk

REKLAMA

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podtrzymuje, że pocisk, który spadł na Przewodów na Lubelszczyźnie, nie był pociskiem ukraińskim. Polityk chce, by Ukraina została dopuszczona do śledztwa nad sprawą.

Wołodymyr Zełenski przekazał, że we wtorek wieczorem zapoznał się z raportem od dowódcy sił powietrznych ukraińskiej armii, z którego miałoby wynikać, że rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie i zabiła dwie osoby, nie została wystrzelona przez Ukraińców.

– Nie mam wątpliwości, że to nie był nasz pocisk ani nasz atak rakietowy – powiedział Zełenski.

Absolutnie nic nie wskazuje na to, że zdarzenie w Przewodowie było to intencjonalny atak na Polskę; nie mamy żadnych dowodów, że rakieta została wystrzelona przez Rosję; jest wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta ukraińskiej obrony – mówił we wtorek po naradzie w BBN Andrzej Duda.

Czytaj więcej: Prezydent Duda po naradzie w BBN: Rakieta była prawdopodobnie ukraińska, to nie był atak [VIDEO]

Ukraina domaga się niezwłocznego dostępu do miejsca wybuchu rakiety w Polsce dla ukraińskich specjalistów – oświadczył sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow.

„To się robi śmieszne. Ukraińcy niszczą [nasze] zaufanie do nich. Nikt nie obwinia Ukrainy, a oni otwarcie kłamią. To jest bardziej niszczycielskie niż pocisk” – miał powiedzieć ukraińskiemu korespondentowi FT jeden z dyplomatów kraju NATO.

Responding to Zelensky’s remarks tonight, a NATO country diplomat told me: “This is getting ridiculous. The Ukrainians are destroying [our] confidence in them. Nobody is blaming Ukraine and they are openly lying. This is more destructive than the missile.” https://t.co/apvqkAXoAi

— Christopher Miller (@ChristopherJM) November 16, 2022