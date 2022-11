Korwin-Mikke: „Brak reakcji na taki skandal (…) obnaża prawdę o działaniu Sejmu”

REKLAMA

Nie milkną echa skandalicznego zachowania wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Gosiewskiej wobec posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Sprawę skomentował m.in. Janusz Korwin-Mikke, który wskazał także na bezczynność Komisji Etyki Poselskiej w tym zakresie.

Przypomnijmy, że do skandalu doszło w środę 16 listopada, podczas posiedzenia Sejmu. Grzegorz Braun zadawał pytanie w związku z procedowanym projektem zmian w ustawie o finansach publicznych.

REKLAMA

– Ponieważ pretekstem do tego wszystkiego jest wojna – i piszecie to w uzasadnieniu do tej, jakże bezczelnie proponowanej ustawy – to pytanie jest, pomijając kontrowersyjność waszych twierdzeń, przechodząc do porządku niejako nad tą kontrowersyjnością, pytanie jest o horyzont czasowy – mówił Braun.

– Jeśli dziś postrzegacie aktualną sytuację, jako stan wyższej konieczności, który ma was rzekomo upoważniać do produkowania banknotów z coraz słabszym pokryciem, rabowania Polaków podatkiem inflacyjnym, jeśli dzisiejszy stan jest dla was stanem wyższej konieczności, to kiedy ten stan ustanie? Jakie warunki na którym froncie wojennym mają być spełnione, żebyście stwierdzili „czas wracać do normalności”? – pytał Braun, któremu marszałek Gosiewska na ostatnie słowa już wyłączyła mikrofon i zapowiedziała kolejną poseł, która miała przemawiać po Braunie.

Później Gosiewska nazwała Brauna „największym chamem Rzeczypospolitej” oraz „ruską onucą”.

W czwartek w Sejmie Konfederacja zapowiedziała złożenie wniosku o odwołanie Gosiewskiej ze stanowiska wicemarszałka Sejmu.

Do sprawy odniósł się na Twitterze także Janusz Korwin-Mikke. „Komisja Etyki Poselskiej ostatnimi czasy dowodzi, że jest całkowicie zbędna. Jednak ostatni popis p. marszałek Gosiewskiej i brak reakcji na taki skandal ze strony Komisji obnaża prawdę o działaniu Sejmu RP. To ta sama, jedna banda – cała oczywiście przeciwko @KONFEDERACJA_!” – napisał.

Komisja Etyki Poselskiej ostatnimi czasy dowodzi, że jest całkowicie zbędna. Jednak ostatni popis p. marszałek Gosiewskiej i brak rekacji na taki skandal ze strony Komisji obnaża prawdę o działaniu Sejmu RP. To ta sama, jedna banda – cała oczywiście przeciwko @KONFEDERACJA_! — Janusz Korwin-Mikke (@JkmMikke) November 17, 2022