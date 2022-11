Potężna trąba powietrzna w Niemczech. Kilkadziesiąt domów zniszczonych [VIDEO]

REKLAMA

Wysoka na 70 metrów trąba powietrzna przeszła w czwartek przez kilka mniejszych miejscowości w Kraju Saary na zachodzie Niemiec, niszcząc ok. 50 domów. Najwięcej zniszczeń odnotowano w liczącej 3 tys. mieszkańców miejscowości Marpingen.

„Zaczęło się od burzy i ulewnego deszczu. Niedługo później utworzyło się tornado” – opisuje portal dziennika „Bild”. – Drzewa łamały się, przewracając na domy, drogi, tory kolejowe. Zrywały się całe dachy domów, cegły latały w powietrzu, ludzie w panice uciekali na zewnątrz – relacjonowali świadkowie.

Wieczorem minister spraw wewnętrznych Kraju Saary Reinhold Jost przedstawił raport o uszkodzeniach. Poinformował, że wg wstępnych informacji nikt nie został ranny. Potwierdził, że uszkodzeniu uległo ponad 50 domów, a największe zniszczenia objęły rejon „kilku ulic”.

Wielu osobom z poszkodowanego rejonu nie pozwolono jeszcze wrócić do domów, ponieważ nie ma pewności, czy budynki są nadal stabilne konstrukcyjnie po nawałnicy – podkreśla „Bild”.

