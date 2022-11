Wyciekły szczegóły spotkania za zamkniętymi drzwiami. Dziennikarze nagrali ostrą wymianę zdań między przywódcami [VIDEO]

REKLAMA

Podczas krótkiej rozmowy w czasie szczytu G20 na Bali przywódca Chin Xi Jinping skrytykował premiera Kanady Justina Trudeau za to, że szczegóły ich spotkania za zamkniętymi drzwiami wyciekły do prasy – wynika z nagrania opublikowanego przez kanadyjskie media.

Według komentatorów krótka rozmowa z jednej strony ukazała napięcia w relacjach kanadyjsko-chińskich, a z drugiej – zakłóciła starannie zaplanowany powrót Xi na scenę międzynarodową po niedawnym zjeździe Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i okresie bez wizyt zagranicznych w związku z pandemią Covid-19.

REKLAMA

– To niewłaściwe (…) Jeśli jest szczerość, możemy komunikować się z wzajemnym szacunkiem, ale w przeciwnym razie trudno powiedzieć, jaki będzie wynik – mówi Xi na nagraniu udostępnionym m.in. przez dziennikarkę telewizji CTV Annie Bergeron-Oliver.

Jednocześnie tłumacz Xi przekazuje po angielsku poprzednią część wypowiedzi chińskiego przywódcy. – Wszystko, o czym rozmawialiśmy, wyciekło do prasy. To niewłaściwe (…) Rozmowa nie została przeprowadzona w ten sposób – mówi.

– W Kanadzie wierzymy w wolny, nieskrępowany i szczery dialog, (…) będziemy w dalszym ciągu konstruktywnie pracować razem, ale są rzeczy, w sprawie których nie będziemy się zgadzać – odpiera Trudeau. Jego wypowiedź przerywa jednak zniecierpliwiony Xi, mówiąc, że najpierw trzeba „stworzyć warunki”. Następnie obaj ściskają sobie dłonie i odchodzą.

The Cdn Pool cam captured a tough talk between Chinese President Xi & PM Trudeau at the G20 today. In it, Xi express his displeasure that everything discussed yesterday “has been leaked to the paper(s), that’s not appropriate… & that’s not the way the conversation was conducted” pic.twitter.com/Hres3vwf4Q

— Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) November 16, 2022