Podkłady pod tort – który rodzaj wybrać i kiedy?

Aby estetycznie wykonany, ozdobiony licznymi elementami dekoracyjnymi tort utrzymywał swój kształt, musi mieć odpowiednie zabezpieczenie. Postać tego zabezpieczenia przyjmuje najróżniejsze formy, ale podstawowym zabezpieczeniem są odpowiednie podkłady pod tort. Zabezpieczają jego strukturę od spodu. Dlaczego to tak ważne, aby używać podkładów? Jakie rodzaje wybierać i kiedy? Przeczytaj ten artykuł, a z pewnością znajdziesz kilka wskazówek dotyczących używania podkładów pod tort!

Podkłady pod tort i ich odmiany

Trudno wymienić wszystkie rodzaje podkładów, ponieważ te mogą różnić się między sobą kolorem, wielkością, a nawet kształtem czy elementami dodatkowymi. Wiele podkładów tradycyjnych czy klasycznych (podstawowych) przybiera formę płaskiego krążka o niewielkiej grubości, którego powierzchnia jest płaska. Nie ma ani karbowanej struktury, ani perforacji czy innych form ułatwiających przechowywanie specjalnego rodzaju tortów.

Okrągłe akcesoria tego typu to tylko jeden rodzaj podkładów. Na rynku są także dostępne podkłady pod tort o innych kształtach. Najbardziej popularne są te w kształcie prostokąta lub kwadratu, na których spoczywają ciasta i torty przygotowywane w blachach/formach prostokątnych/kwadratowych.

Podkład pod tort gruby lub wielopiętrowy wyrób cukierniczy tego typu jest odpowiednio grubszy. Nie tylko dlatego, by utrzymać wyższą wagę tortu/ciasta, ale również po to, by wpływać pozytywnie na estetykę prezentacji tortów. Ma to znaczenie szczególne podczas różnego rodzaju wydarzeń, na przykład hucznie fetowanych sukcesów zawodowych, wesel czy przyjęć i bankietów lub wielkich gal.

Każdy podkład pod tort jest pokryty od zewnętrznej strony (tej, na której spoczywa wyrób sztuki cukierniczej) specjalną folią. Działa ona w taki sposób, aby uniemożliwiać przywieranie spodów tortów i ciast do powierzchni podkładu. Pozbawiony folii podkład łatwo przykleja się do ciasta. Co to oznacza? Trudniej będzie zdjąć fragment/kawałek ciasta z podkładu i najprawdopodobniej przylepi się on do niego, co może skończyć się nieprzyjemną niespodzianką. Folia jest wodoodporna i niewrażliwa na działanie substancji tłustych czy oleistych, dzięki temu zachowuje swój kształt, nie mięknąc w nieestetyczny i zaburzający smak dań sposób.

Grubość i wypełnienie podkładów

Podkłady pod ciasto typu standardowego są cienkie, a ich gramatura nie przekracza tysiąca gramów na metr kwadratowy. Podkłady pod cięższe ciasta i tory są grubsze, zazwyczaj na półtora centymetra lub więcej, a ich wypełnienie tworzone jest z płyty pilśniowej. Są wytrzymałe, nie pękają, nie nasiąkają wodą ani tłuszczem, ale ich cena jest odpowiednio wyższa od standardowych.

Tworzywem dla pozostałych krążków, podkładów i podstawek jest tektura odpowiedniej grubości. Sama tektura nie jest odporna na działanie wody czy tłuszczu, dlatego zabezpiecza się podkłady wcześniej wspomnianą folią odporną na działanie tych substancji. To nie wszystko. Wiele grubszych podkładów jest ozdabianych dodatkowymi dekoracjami, a prócz zwykłych białych bądź szarawych podkładów spotykane są we wszystkich kolorach (srebrne, złote i inne).

Wypełnienia tekturowe i te ze sklejki są najczęściej spotykanymi. Zazwyczaj nie stosuje się innych materiałów do podkładów, ponieważ używane są jednorazowo. Wielorazowe podkłady wykonywane są z innych materiałów, które są odporne na wodę i tłuszcz, nie przywierają i nie wpływają na smak czy zapach wyrobów cukierniczych.

Wiele kształtów, wiele grubości, wiele kolorów i dekoracji – czasem trudno wybrać odpowiedni podkład pod tort. Warto więc przede wszystkim kierować się ich grubością, by dostosować ją do wielkości i ciężkości tortu, który będzie na nich spoczywał. W innych wypadkach decyduje przede wszystkim estetyka. Ciasto czy tort kakaowy o ciemnej barwie nie będzie prezentował się zbyt okazale na czarnym podkładzie. Kontrast jest więc odpowiedni w wielu przypadkach, w innych warto dostosować kolor podkładu do koloru tortu bądź wybierać to akcesorium w nieznacznie różniącej się barwie. Powodzenia!