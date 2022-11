Dorota Sienkiewicz zawieszona za zniechęcanie do szczepień przeciwko covidowi. Ten apel nie spodobał się Izbie Lekarskiej [VIDEO]

REKLAMA

Dr Dorota Sienkiewicz została zawieszona w prawach do wykonywania zawodu przez Sąd Lekarski. Za ostrzeganie dzieci przed przyjęciem szczepionki przeciw Covid-19.

Jak podaje Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, w dniu 14 listopada 2022 roku odbył się sąd nad dr Dorotą Sienkiewicz.

REKLAMA

Białostocka Okręgowa Izba Lekarska przyczepiła się do słów dr Sienkiewicz skierowanych do dzieci i młodzieży w „Apelu do młodych Polaków”.

„W związku z wyszczepianiem Polskich Dzieci eksperymentalnymi preparatami inżynierii genetycznej, które już spowodowały miliony okaleczeń i dziesiątki tysięcy zgonów prezes Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców wystosowała apel do wszystkich młodych Polaków” – czytamy w zapowiedzi nagrania. Całe do obejrzenia poniżej.

Za powyższe stanowisko sędziowie Sądu Lekarskiego zdecydowali o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu na rok. Jak uzasadniano we wniosku chodzi o „publiczne podważanie zasadności szczepień i świadome głoszenie antyzdrowotnych postaw”. Wyrok jest nieprawomocny.

Według relacji PSLIN Sąd Lekarski uniemożliwił nagrywanie przebiegu posiedzenia, nie odniósł się do kilkudziesięciu argumentów obrońcy mec. Arkadiusza Teteli ani dr Doroty Sienkiewicz oraz stwierdził, że nieprzydatne będą zeznania biegłego powołanego przez obrońcę – dr n. med Piotra Witczaka.

Dostępne jest jedynie amatorskie nagranie z odczytania wyroku.