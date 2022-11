Razprozak ujawnia prawdziwą twarz TVN! „Dzieci komunistów jako gospodarze, komuniści jako goście”

REKLAMA

Czym naprawdę jest TVN? Na to pytanie i wiele innych odpowiada w swojej najnowszej książce „Tresura” bloger Razprozak. Życzymy miłej lektury!

Cały fragment książki przeczytasz w najnowszym numerze „Najwyższego Czasu!”

REKLAMA

Przypominamy, że trwa przedsprzedaż drugiej książki autora bestsellera pt. „Manifest antykomunistyczny”! – Tą książką Razprozak gasi lewactwo jak peta w kiblu – mówi Tomasz Sommer – używając jego własnego określenia zawartego w jej tekście. Lewicowa i marksistowska propaganda dopływa do nas codziennie i wszystkimi kanałami. Razprozak dokonuje jej brutalnej wiwisekcji pokazując, że w żadnym medium nie jesteśmy bezpieczni, bo tresura trwa codziennie, w każdej minucie i sekundzie! „Tresura” Razprozaka to genialna szczepionka na tę zarazę! Ona, w odróżnieniu od szprycy, działa naprawdę! W dalszej części artykułu przytaczamy dwa fragmenty z jego najnowszego dzieła. Można się z nich dowiedzieć co nieco na temat największych gwiazd pewnej postkomunistycznej stacji. Wszystkich, których interesuje ten temat, odsyłamy do obszernego tekstu „TVN – dzieci komunistów jako gospodarze, komuniści jako goście”, który został opublikowany w najnowszym wydaniu naszego magazynu. Niech te kilka stron posłuży jako zachęta do zamówienia całej książki, która jest już dostępna w przedsprzedaży. Miłej lektury!

„Wincenty Kraśko – działacz komunistyczny, w PRL członek Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, od 1948 roku PZPR, sekretarz Komitetu Centralnego, w latach pięćdziesiątych redaktor naczelny »Słowa Ludu« (czyli w czasach, kiedy ta gadzinówka powielała kłamstwo katyńskie i na kilka lat, zanim zaczęła tam karierę Bożena Walter!), wicepremier w komunistycznym rządzie. Jego syn Tadeusz – kariera w komunistycznej TVP. Z kolei syn Tadeusza, Piotr – w TVN. Córka Tadeusza, Ewa – nie uwierzycie – też w TVN. I taka migawka, jedna z wielu podobnych w tej postępowej telewizji: Piotr Kraśko, z tak »zacnego rodu«, rozmawia z zaproszoną na gościnną kanapę TVN Krystyną Kurczab-Redlich – zarejestrowaną przez SB jako TW »Violetta« – która kiedyś, przyparta do muru niewygodnymi oskarżeniami, przyznała się do spotkań z funkcjonariuszami SB, ale zaprzecza, że donosiła, i twierdzi że była do tych spotkań »zmuszana«” – czytamy we fragmencie książki Razprozaka „Tresura”, który został opublikowany w najnowszym wydaniu naszego magazynu.

Cały fragment książki przeczytasz w najnowszym numerze „Najwyższego Czasu!”

Kim jest Razprozak?

Kim jest autor? Łukasz Winiarski identyfikuje się jako chrześcijanin, konserwatysta i narodowiec. Popularność zdobył dzięki wpisom na facebookowym profilu „Raz prozą, raz rymem – walczymy z propagandowym reżimem”, gdzie jego wpisy śledzi 150 tysięcy odbiorców – to jeden z wielu profilów, któremu amerykański monopolista radykalnie obcina zasięgi z powodu prezentowania opinii niepoprawnych politycznie i wychylających się poza „jedyną słuszną”, lewicową narrację. Publikował felietony również w dwutygodniku ,,Najwyższy CZAS!” oraz na portalu wSensie.pl. Autor zadeklarował, że podpisze WSZYSTKIE książki zakupione w przedsprzedaży, ale TYLKO jeśli sprzeda się ich powyżej 4 tysięcy. UWAGA: Kupujesz produkt TANIEJ, bo w przedsprzedaży. Wysyłka rozpocznie się ok. 4 grudnia 2022 r. Na pewno otrzymasz ją PRZED Świętami!

„Jakub Wojewódzki – gwiazda TVN, syn prokuratora z PRL. Rozpieszczone dziecko resortu. Gwiazdor TVN, tych naszych »wolnych mediów«, doradzał Platformie w kampanii wyborczej, co sam przyznał. A mało kto wie, że jego koleżanka z pracy, Katarzyna Kolenda-Zaleska, jest córką Zygmunta Kolendy, który był szefem okręgowego komitetu wyborczego… Platformy Obywatelskiej. Nie mogę, pisząc te słowa, wyrzucić z pamięci fotografii, na której Cezary Grabarczyk – polityk Platformy, jej niedawny wiceprzewodniczący – uśmiecha się i pozuje do zdjęcia podczas… tłoczenia plakietek z logo TVN. Polityk partii założonej przez komunistycznego agenta tłoczący plakietki z logo telewizji założonej przez PZPR-owca. Media tak wolne, że można się tą wolnością zachłysnąć…!” – ujawnia Razprozak na łamach „Najwyższego Czasu!”.

Cały fragment książki przeczytasz w najnowszym numerze „Najwyższego Czasu!”