Black Friday 2022 – jaki rabatów można się spodziewać na Modivo.pl?

Koniec roku to wyśmienity czas dla wielbicieli wszelkich promocji. Właśnie w tym okresie przypada wyczekiwany przez nich okres – Black Friday. Daje on okazję do zrobienia zakupów w okazyjnych cenach. Przeceny na Black Friday można znaleźć w bardzo wielu sklepach, między innymi w sklepach oferujących modne ubrania. Platforma MODIVO to idealne miejsce do zrobienia zakupów w świetnych cenach. Co to jest Black Friday? Dlaczego warto zrobić zakupy na portalu MODIVO? Jakich rabatów się spodziewać? Tego dowiesz się w niniejszym artykule.

Co to jest Black Friday?

Black Friday to dzień, w którym obowiązują ogromne promocje i rabaty na różne produkty. Jest to prawdziwe święto zakupowe dla fanów wyprzedaży. Przypada na ostatni piątek jedenastego miesiąca – w roku 2022 jest to 25 listopada. W Polsce Black Friday staje się prawie tak popularny jak w Stanach Zjednoczonych. Coraz częściej możemy także spotkać Black Week’s – czarne tygodnie, które polegają na tym samym co czarne piątki. Zanim zrobimy zakupy w ten wyjątkowy promocyjny dzień, warto zastanowić się, co chcemy kupić. Czy mamy jakieś potrzeby, marzenia? A może po prostu chcemy zaszaleć na spontanicznych zakupach.

Jakie ubrania warto kupić na MODIVO w Black Friday?

Sklep internetowy MODIVO rozpoczął swoją działalność w 2019 roku. Działa w aż 11 krajach w Europie Środkowej, w Grecji i we Włoszech. Oferuje odzież ponad 150 marek premium, między innymi Calvin Klein, Emporio Armani, Guess, Lacoste, Tomy Hilfiger. Sklep MODIVO jest idealnym miejscem na skorzystanie z promocji w Black Friday. Kupowanie rzeczy premium na promocjach bardzo się opłaca, ponieważ zazwyczaj ich ceny są dosyć wysokie. W tym dniu warto zainwestować w rzeczy, które przydadzą się na wiele lat. W sklepie MODIVO możesz zakupić piękną Torebkę Pinko na Black Friday, która ma niepowtarzalny wzór i na pewno zadowoli swoją jakością. Dobrym pomysłem będzie także zainwestowanie w płaszcze – trencze damskie występują wówczas w zaskakująco niskiej cenie. Płaszcz to element garderoby, który jest ponadczasowy i sprawdzi się przez wiele sezonów – szczególnie taki dobrej jakości. Promocje na Black Friday obejmują także najmodniejsze akcesoria, paski, portfele renomowanych marek. W sklepach internetowych rabaty na wybrane produkty sięgają nawet -60%. Nie tylko kobiety mogą skorzystać z promocji – mężczyźni także znajdą coś dla siebie. Szczególnie zachęcające mogą być dla nich wygodne sneakersy lub ubrania sportowe. W razie nietrafionych zakupów niezmiennie jest możliwość zwrotu produktów. Jedną z największych zalet kupowania w sklepie internetowym MODIVO jest możliwość darmowego zwrotu ubrań, które nie przypadły nam do gustu.

Gdzie szukać promocji na Black Friday?

W Czarny Piątek możemy skorzystać z naprawdę wielu promocji, przed którymi trudno się powstrzymać. Jeżeli zależy Ci na skorzystaniu z najlepszych okazji, warto przygotować się do tego dnia i zrobić przegląd nadchodzących promocji w sklepach. Ponadto, warto zapisać się do newslettera swoich ulubionych marek i portalów zakupowych, śledzić strony internetowe, które zbierają informacje o promocjach, zwracać uwagę na maile dołączone przy zakupach w pobliżu Black Friday – często znajdują się tam informacje o nadchodzących promocjach. Czarny Piątek potrafi oczarować swoimi ofertami, dlatego warto przygotować się na zakupy w tym dniu.