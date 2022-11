Film „Alfabet Michalkiewicza” jest już dostępny do obejrzenia na YouTube!

REKLAMA

Można już obejrzeć pierwszy film o Stanisławie Michalkiewiczu „Alfabet Michalkiewicza”. Życzymy miłego seansu!

Oto pierwszy film o Stanisławie Michalkiewiczu! Najwybitniejszy polski publicysta obchodzi w tym roku 75. urodziny! Z tej okazji przygotowaliśmy mu specjalny prezent: film o jego twórczości i życiu „Alfabet Michalkiewicza”. Produkcja dokumentalna trwa ok. 55 minut. Prezentuje ona niezwykłą sylwetkę Stanisława Michalkiewicza i jego publicystyczne koncepcje. Szczególna wartość filmu wynika z tego, że łączy on biografię naszego Bohatera z poglądami i publicystyką w jego wykonaniu. Film przygotowali autorzy dokumentu „Jedwabne. Historia prawdziwa”. Autorem scenariusza i reżyserem jest Tomasz Sommer, a producentem i autorem zdjęć Maciej Dębała.

Kim jest Stanisław Michalkiewicz?

Publicysta, prawnik, opozycjonista, ale przede wszystkim jedno z najświetniejszych piór III RP. Niewzruszony tropiciel ANTYPOLONIZMU, konsekwentny przeciwnik politycznego GIERKIZMU, błyskotliwy krytyk pączkujących w naszej rzeczywistości szaleństw (np. ZARAZY PLUS), ale także bezkompromisowy apologeta WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ i zdrowego rozsądku. Stanisław Michalkiewicz „jest wielki, bo mówi to, co myśli; mówi to samo wszystkim – nie kręcąc” – podkreśla Janusz Korwin-Mikke. W jego ocenie Michalkiewicz „mówi (co dziś jest rzadko spotykane!) Prawdę – i nawet się tego nie wstydzi i za to nie przeprasza. Bo za Stalina byli tacy, którzy po powiedzeniu paru słów prawdy odważali się odmówić złożenia samokrytyki – i ponosili tego konsekwencje. Ale odmówić tyranowi, którego imię jest: Większość, Michalkiewicz potrafi. I odmawia. Więc jest wielki”.

Składając zamówienie, otrzymasz:

1. Plik PDF z niepublicznym likiem do youtube.com, gdzie będziesz mógł obejrzeć produkcję (wymagany dostęp do Internetu!).

2. Pamiątkowe e-wydanie Najwyższego Czasu! z felietonem i artykułem p. Michalkiewicza oraz „wstępniakiem” Tomasza Sommera anonsującym premierę filmu (PDF z numerem 39-40 2022 r.).