Gigantyczny pożar w fabryce. Nie żyje kilkadziesiąt osób [VIDEO]

Co najmniej 36 osób poniosło śmierć a 2 zostały ranne w pożarze fabryki w mieście Anyang, w prowincji Henan (środkowe Chiny) – poinformowały we wtorek chińskie media. Los 2 osób pozostaje nieznany.

Według mediów pożar wybuchł w poniedziałek po południu, czasu lokalnego, w zakładach Kaixinda Trading Co. Ltd., w przemysłowej dzielnicy Wenfeng.

W walce z żywiołem uczestniczyły 63 pojazdy gaśnicze. Późnym wieczorem pożar udało się opanować.

Lokalne władze poinformowały, że wszczęto dochodzenia w celu ustalenia przyczyn wybuchu pożaru. Nie podano bliższych szczegółów.

An explosion and fire at a factory (Kaixinda Trading Co Ltd.) in the Chinese city of Anyang, Henan Province, killed at least 36 people and injured two. Two more people are missing. pic.twitter.com/1bcOcgytfy

China, 38 people died due to a fire at a factory

In #China, in a #fire at the factory of Kaixinda Trading Co Ltd. At least 38 people have died in Anyang, local media reported. According to some reports, many of them simply did not have time to get out of the burning workshops. pic.twitter.com/zQTGFE1hiv

