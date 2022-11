Grzegorz Braun: „Konfederacja żąda Trybunału Stanu dla Mateusza Morawieckiego i jego wspólników” [VIDEO]

REKLAMA

Grzegorz Braun z Konfederacji w mocnych słowach podsumował zbójecką politykę rządu Mateusza Morawieckiego.

Dziś w polskim Sejmie Konfederacja zorganizowała konferencję prasową poświęconą katastrofalnej polityce finansowej obecnego rządu. Na miejscu pojawili się trzej przedstawiciele ugrupowania: poseł Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego, poseł Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej oraz Dariusz Szumiło z partii KORWiN.

W ocenie polityków prawdziwa skala zadłużenia państwa jest ukrywana, m.in. za sprawą tworzenia licznych funduszy pozabudżetowych. W rezultacie Polska stała się liderem w Unii Europejskiej pod kątem kosztów obsługi długu publicznego.

„Rząd Mateusza Morawieckiego gra z Polakami w trzy karty, uprawia kreatywną księgowość. Te wszystkie fundusze pozabudżetowe służą ukrywaniu, już nie tylko przed szeroko rozumianą opinii publiczną, ale także przed szeregowymi parlamentarzystami – ukrywaniu natury tego procederu. A jest to proceder zbójecki. Jesteśmy zadłużani na następne pokolenia i widać, że ten rząd nie ma żadnego innego pomysłu na rządzeniu jak tylko dodruk pieniądza, jak tylko gra w trzy karty, przekładanie z jednej kieszeni do drugiej – mówił Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej.

Braun: Konfederacja to wszystko przewidziała

Jak podkreślił Grzegorz Braun, to wszystko było do przewidzenia i nie potrzeba było żadnego daru prorockiego, aby wykalkulować, co nas czeka. Poseł przypomniał, że Konfederacja już dawno ostrzegała przed takim katastrofalnym scenariuszem. Tymczasem obecna władza brnie w zaparte i dalej próbuje zadłużać Polaków. W jego opinii mamy tu do czynienia nie tylko z procederem zbójeckim, ale i kreatywną księgowością, która służy do ukrycia prawdziwej skali upadku państwa. Wszystkie preteksty są dobre, aby okradać naród i stawiać ludzi przed wizją rychłego bankructwa.

„Konfederacja żąda i żądać będzie, jak nie w tym to w następnym parlamencie, Trybunału Stanu dla Mateusza Morawieckiego i jego wspólników w tym łajdackim, złodziejskim procederze. Zauważcie Państwo, że ta władza, ten rząd, wyprawiła na tamten świat 200 tys. Polaków ponad normę statystyczną. To są tzw. zgony nadmiarowe czasów pandemii. To jest liczba porównywalna z liczbą ofiar powstania warszawskiego, rzezi wołyńskiej, porównywalna z liczbą ofiar tzw. akcji polskiej NKWD lat 1937-1938. To są właśnie osiągi Mateusza Morawieckiego i spółki” – wskazywał Grzegorz Braun z Konfederacji.