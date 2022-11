„Kierowca bardzo się śpieszył”. 6 tysięcy złotych mandatu dla 22-latka

REKLAMA

6 tys. zł będzie musiał zapłacić 22-letni kierowca hondy Civic z Konina (Wielkopolski), zatrzymany do kontroli przez tamtejszych policjantów. Mężczyzna dostał mandat za kolejne przekroczenie prędkości oraz za zły stan techniczny auta.

Wielkopolska policja poinformowała we wtorek, że na wysokość mandatu wpływ miał fakt, że ukarany kierowca w ciągu dwóch lat od popełnienia pierwszego wykroczenia, złamał ten sam przepis po raz drugi.

„Konińscy mundurowi zauważyli hondę Civic, której kierowca bardzo się śpieszył. Pomiar prędkości wykazał, że jechał o 66 km/h za szybko. Policjanci zatrzymali go do kontroli. Okazało się, że stan techniczny auta pozostawiał wiele do życzenia. Honda miała uszkodzony wydech, półosie oraz nie działał w niej ABS” – podała policja.

Szybko okazało się też, że kierowca był już wcześniej karany za przekroczenie dozwolonej prędkości.

Funkcjonariusze nałożyli na 22-latka mandat w ramach recydywy, co oznacza, że grzywna za przekroczenie prędkości wynosi dwa razy więcej niż ta, która jest przypisana do tego wykroczenia – w tym wypadku 4 tys. zł. Oprócz tego mężczyzna musi zapłacić 2 tys. zł za zły stan techniczny auta.