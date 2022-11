Korwin-Mikke: Znieść świeckie małżeństwa i dać „homosiom” święty spokój

REKLAMA

Temat tzw. małżeństw jednopłciowych wraca do dyskusji publicznej jak bumerang. Były prezes partii KORWiN i poseł Konfederacji, Janusz Korwin-Mikke, wie, jak zaradzić sporowi między prawicą a lewicą w tej sprawie.

Janusz Korwin-Mikke wypowiedział się w swoich mediach społecznościowych na temat tzw. małżeństw jednopłciowych. Prawicowiec zaznaczył na samym początku wpisu, że „LGBT jest zagrożeniem”. „Psują oni społeczeństwo” – twierdzi polityk.

Jednocześnie nestor wolnościowej prawicy zauważa, że wolnościowców nie powinno obchodzić, kto z kim sypia. „Nas nie interesuje co kto robi w domu, jak i z kim żyje”.

Polityk twierdzi jednak, że kwestii małżeństw chodzi o coś więcej niż ingerencje w czyjeś prywatne sprawy. „Jednak marsz przez instytucje trzeba natychmiast zatrzymać!” – pisze poseł Konfederacji.

Jak to zrobić? Zdaniem Korwin-Mikkego wystarczy wprowadzić wolnościowe postulaty w życie. Wolnościowcy chcą, by państwo ograniczało się do minimum. Małżeństwa państwowe są z liberalnego punktu widzenia bezsensem.

„Należy wprowadzić DOBROWOLNOŚĆ zawierania umów. Małżeństwa świeckie należy znieść i dać homosiom święty spokój!” – napisał Janusz Korwin-Mikkego na Twitterze.

