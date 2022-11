Krzysztof Bosak: „Dziura budżetowa Morawieckiego ma wynieść 500 miliardów złotych” [VIDEO]

REKLAMA

Krzysztof Bosak z Konfederacji podsumował katastroficzną politykę zadłużania Polski w wydaniu PiS.

We wtorek 22 listopada Konfederacja zorganizowała konferencję prasową, w której wzięli udział trzej reprezentanci ugrupowania: poseł Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego, poseł Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej oraz Dariusz Szumiło z partii KORWiN. Politycy w swoich przemówieniach skupili się na krytyce nieodpowiedzialnej polityki fiskalnej w wydaniu rządu Mateusza Morawieckiego.

W ich przeświadczeniu państwo zmierza do kryzysu, a nawet bankructwa. Wszystko przez nadmuchane rozdawnictwo i notoryczne powiększanie długu budżetowego. Doprowadzono do takiej sytuacji, że Polska jest obecnie liderem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o koszt obsługi długu publicznego. Trzeba się temu stanowczo sprzeciwić.

„Inflacja to tylko jeden z przejawów nieodpowiedzialności tego rządu w prowadzeniu polityki finansowej państwa, nieodpowiedzialności, na którą zwracamy uwagę od samego początku. Przypomnijmy, że na ostatnim posiedzeniu Sejmu przeprowadzona została ustawa, która w zasadzie zdejmuje nie tylko już hamulce z funduszy pozabudżetowych, tak żeby móc zadłużać bez ograniczeń, ale także pozwala swobodnie przesuwać środki pomiędzy budżetem a funduszami pozabudżetowymi, co do których ministerstwo finansów nie poczuwa się do odpowiedzialności za ich plany finansowe, a parlament nad nimi w zasadzie nie ma kontroli. Są to budżety w dyspozycji premiera Morawieckiego” – tłumaczył Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego.

Dziura budżetowa Morawieckiego

W dalszej części wypowiedzi Krzysztof Bosak zauważył, że polski rząd nie mówi obywatelom prawdy. Realne liczby są ukrywane, aby poprawiać wizerunek władzy. W rzeczywistości kondycja państwowych finansów jest tragiczna i niewiele wskazuje na to, aby miała ulec poprawie. W opinii posła możemy tu mówić o dziurze budżetowej Morawieckiego, który jest odpowiedzialny za całą tę politykę rozdawnictwa i zadłużania narodu. Zdaniem polityka Ruchu Narodowego rządzący reklamują się jako Święty Mikołaj, ale nie informują obywateli, że prezenty, które im rozdają, biorą się z długów.

„Łączny koszt czegoś, co możemy nazwać dziurą budżetową Morawieckiego, bo to on najpierw jako minister finansów i architekt tych rozwiązań, a później jako premier – on odpowiada za to, o czym w tej chwili mówimy. Łączny deficyt zagregowany w latach 2022, 2023 i 2024 ma wynieść 500 miliardów złotych. Proszę Państwa, miliardów, nie milionów. Deficyt zaczyna przekraczać 5% PKB. Przypomnijmy, że standard unijny to jest 3% PKB, nie więcej. Aby dorównać średniej Unii Europejskiej, cięcia wydatków musiałyby wynieść 200 miliardów w latach 2023-2024” – podkreślał Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego.