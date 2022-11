Boris Johnson UJAWNIA: Berlin twierdził, że byłoby lepiej, gdyby Ukraina upadła

REKLAMA

Były premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, zdradza, że jeszcze przed wybuchem konfliktu na Ukrainie państwa takie jak Niemcy, Francja i Włochy wykazywały skandaliczną postawą wobec groźby rosyjskiego ataku na Ukrainę.

W wywiadzie dla CNN Portugal Boris Johnson wraca do wydarzeń sprzed 24 lutego, czyli rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Były premier Zjednoczonego Królestwa zdradza, że rządy niektórych państw wykazywały wówczas naprawdę skandaliczną postawą, gdy pojawiła się groźba ataku ze strony Moskwy.

– Ta sprawa [wybuch wojny – przyp. red.] była ogromnym szokiem. Widzieliśmy gromadzenie się rosyjskich wojska na granicy z Ukrainą, ale różne państwa miały bardzo różne perspektywy – powiedział Johnson w rozmowie z CNN Portugal.

– Na początkowym etapie w Niemczech przeważał pogląd, że gdyby do tego doszło [do wybuchu wojny – przyp. red.], co byłoby katastrofą, byłoby lepiej, gdyby cała sprawa szybko się skończyła, a Ukraina upadła – powiedział polityk, wskazując na „wszelkiego rodzaju uzasadnione powody ekonomiczne” takiego podejścia.

– Nie mogłem tego poprzeć. Pomyślałem, że to katastrofalny sposób patrzenia na to. Ale rozumiem, dlaczego [Niemcy – przyp. red.] myśleli i czuli tak, jak myśleli – mówił dalej były szef brytyjskiego rządu.

Paryż z kolei miał, wedle słów Johnson, do samego końca przekonywać, że do żadnej inwazji nie dojdzie. Kilka tygodni przed wkroczeniem rosyjskich wojsk na Ukrainę Macron gościł nawet na Kremlu. Francuski prezydent miał gorąco zniechęcać Władimira Putina do pomysłu wywoływania wojny.

Johnson krytycznie wypowiedział się także o reakcji Rzymu. Włoski rząd Mario Draghiego „na pewnym etapie po prostu mówił, że nie będzie w stanie poprzeć zajmowanego przez nas stanowiska”, biorąc pod uwagę ich „masową” zależność od rosyjskich surowców – twierdzi Johnson.