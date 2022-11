CBŚP zatrzymało Andrzeja Z. ps. Słowik, Leszka D. ps. Wańka i Janusza P. ps. Parasol

REKLAMA

Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało ponad 20 osób, wśród nich Andrzeja Z. ps. Słowik, Leszka D. ps. Wańka i Janusza P. ps. Parasol – poinformował w środę prok. Karol Borchólski z działu prasowego Prokuratury Krajowej (PK).

Brochólski zaznaczył, że CBŚP dokonało zatrzymań na polecenie mazowieckiego wydziału zamiejscowego departamentu do spraw przestępczości zorganizowanej i korupcji PK w Warszawie.

Zatrzymani zostaną doprowadzeni do wydziału i tam zostaną im postawione zarzuty – podał.

„Po wykonaniu czynności procesowych prokurator podejmie decyzje co do konieczności stosowania środków zapobiegawczych” – zapowiedział.

Zaznaczył, że udzielenie szerszych informacji będzie możliwe po zakończeniu czynności procesowych przez prokuratora.

O zatrzymaniach informował we wtorek portal tvp.info. „Bossowie 'Pruszkowa’ mieli zostać zatrzymani w swoich domach” – podał we wtorek portal powołując się na ich obrończynię adwokat Julię Dekoninck.

„Na razie mogę tylko potwierdzić, że doszło do zatrzymania moich klientów. Wyjaśniamy sytuację, ale dopiero jutro będę mogła ewentualnie odnieść się do sprawy” – powiedziała we wtorek tvp.info mecenas.

„Z ustaleń portalu tvp.info wynika, że wraz bossami zatrzymano co najmniej 20 innych osób. Część z nich była związana z gangiem pruszkowskich w latach 90. i na początku nowego stulecia” – podał portal.