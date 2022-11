KO traci, PiS zyskuje. Natomiast Konfederacja… [SONDAŻ]

REKLAMA

Gdyby wybory do polskiego parlamentu odbyły się w najbliższą niedzielę, to wygrałoby je PiS zdobywając 34,1 proc. głosów — wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET. Na KO głosowałoby 28 proc. wyborców, a na Polskę 2050 – 10,2 procent głosów.

Jak podaje Radio ZET, poparcie dla PiS w stosunku do pierwszej połowy października nieznacznie wzrosło. „Dziś na tę partię chce głosować 34,1 proc. wyborców (w październiku było to 33,9 proc.). W porównaniu z zeszłym miesiącem straciła natomiast Koalicja Obywatelska. Na KO głos chce oddać 28 proc. pytanych przez IBRiS (przed miesiącem 29,1 proc.). Spadło też nieco poparcie dla Polski 2050 Szymona Hołowni. Dziś ugrupowanie może liczyć na 10,2 proc. głosów (na początku października 10,7 proc.)” – donosi rozgłośnia.

Według sondażu, pół punktu procentowego zyskuje Lewica. „Uzyskała 9,2 procent poparcia (miesiąc temu 8,7 proc.). PSL-Koalicja Polska cieszy się poparciem 5,6 proc. respondentów (w październiku 5,9 procent). Wynik Konfederacji to z kolei 4,9 procent (przed miesiącem 5,2 proc.). Coraz więcej jest też wyborców, którzy nie zdecydowali, na kogo oddać głos, jest ich 8 proc. (w październiku 6,5 proc.)” – czytamy.

Z sondażu wynika też, że gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, to wzięłoby w nich udział 54,7 proc. uprawnionych do głosowania Polaków, to wzrost o 4,6 punktów proc. „Głosu nie oddałoby 42,2 proc. ankietowanych (wzrost o 1,6 pp.). Coraz mniej jest niezdecydowanych, to 3,1 proc. wyborców (w październiku 9,3 proc.)” – dodaje Radio ZET.

Sondaż IBRiS na zlecenie Radia ZET przeprowadzono w dniach 20.11 – 21.11.2022 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób. Wyniki porównano z badaniem z dn. 5.10.2022 r.