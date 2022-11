REKLAMA

Konfederacja zorganizowała konferencję prasową poświęconą gigantycznej dziurze budżetowej, którą wytworzył PiS.

Na konferencji prasowej pojawili się trzej przedstawiciele ugrupowania: poseł Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego, poseł Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej oraz Dariusz Szumiło z partii KORWiN. Tematem wystąpień polityków była nieodpowiedzialna polityka finansowa w wykonaniu rządu Prawa i Sprawiedliwości.

W ich ocenie władza ukrywa prawdziwą skalę zadłużenia państwa, stosując do tego rozmaite myki. Jednym z nich jest przesuwanie środków publicznych do funduszy pozabudżetowych, które formalnie nie wliczają się do budżetu. W efekcie doszliśmy do sytuacji, w której Polska jest liderem w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o koszt obsługi długu publicznego.

„Inflacja to tylko jeden z przejawów nieodpowiedzialności tego rządu w prowadzeniu polityki finansowej państwa, nieodpowiedzialności, na którą zwracamy uwagę od samego początku. Przypomnijmy, że na ostatnim posiedzeniu Sejmu przeprowadzona została ustawa, która w zasadzie zdejmuje nie tylko już hamulce z funduszy pozabudżetowych, tak żeby móc zadłużać bez ograniczeń, ale także pozwala swobodnie przesuwać środki pomiędzy budżetem a funduszami pozabudżetowymi, co do których ministerstwo finansów nie poczuwa się do odpowiedzialności za ich plany finansowe, a parlament nad nimi w zasadzie nie ma kontroli. Są to budżety w dyspozycji premiera Morawieckiego” – tłumaczył Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego.

Polska zadłużona na potęgę

Jak wskazuje Dariusz Szumiło reprezentujący partię KORWiN, polski rząd chce się stale zadłużać, mimo że w tym momencie dziura budżetowa i tak jest już ogromna. W jego opinii dążymy do kryzysu, a nawet bankructwa, co być może zauważył już sam prezes Jarosław Kaczyński. Zdaniem polityka władza chce zdobyć jak najwięcej pieniędzy, a świetnie służą do tego podatki oraz inflacja, czyli kolejny ukryty podatek. Wszystkie te narzędzia prowadzą do ubożenia zwykłych Polaków, którzy tracą coraz więcej oszczędności. Konfederacja nie godzi się na taką politykę i wyraża stanowczy sprzeciw.

„Porównam dwa kraje: Polskę i Grecję. Otóż Grecja mimo że ma prawie trzykrotnie większe zadłużenie w stosunku do PKB Polski, ma porównywalne jak Polska koszty obsługi zadłużenia. O czym to świadczy? Moje skromne doświadczenie jako przedsiębiorcy mówi, że najprawdopodobniej płacimy wyższe odsetki, płacimy wyższe koszty, możliwe, że wyższe prowizje albo też ponosimy koszty tzw. różnic walutowych, kursowych, ponieważ część tego długu zaciągaliśmy w walutach, kiedy to polska waluta była w miarę silna, a waluta zagraniczna była stosunkowo słaba” – wskazywał Dariusz Szumiło z Partii KORWiN.

Konfederacja to wszystko przewidziała

Jak podkreślił Grzegorz Braun, to wszystko było do przewidzenia i nie potrzeba było żadnego daru prorockiego, aby wykalkulować, co nas czeka. Poseł przypomniał, że Konfederacja już dawno ostrzegała przed takim katastrofalnym scenariuszem. Tymczasem obecna władza brnie w zaparte i dalej próbuje zadłużać Polaków. W jego opinii mamy tu do czynienia nie tylko z procederem zbójeckim, ale i kreatywną księgowością, która służy do ukrycia prawdziwej skali upadku państwa. Wszystkie preteksty są dobre, aby okradać naród i stawiać ludzi przed wizją rychłego bankructwa.

„Rząd Mateusza Morawieckiego gra z Polakami w trzy karty, uprawia kreatywną księgowość. Te wszystkie fundusze pozabudżetowe służą ukrywaniu, już nie tylko przed szeroko rozumianą opinii publiczną, ale także przed szeregowymi parlamentarzystami – ukrywaniu natury tego procederu. A jest to proceder zbójecki. Jesteśmy zadłużani na następne pokolenia i widać, że ten rząd nie ma żadnego innego pomysłu na rządzeniu jak tylko dodruk pieniądza, jak tylko gra w trzy karty, przekładanie z jednej kieszeni do drugiej – mówił Grzegorz Braun z Konfederacji Korony Polskiej.