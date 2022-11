Miedwiediew ostrzega wrogów: „Ciąg dalszy nastąpi, wystarczy dla wszystkich”

REKLAMA

Były prezydent i były premier Rosji, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew zwrócił się do „wrogów” swojego kraju. Zapewnił ich, że Federacja Rosyjska ma zapasy broni wystarczające do tego, by kontynuować wojnę na Ukrainie.

– Wrogowie nadal uważnie liczą nasze straty i nasze zapasy. Powinni wiedzieć lepiej, niż mieć nadzieję na wyczerpanie naszych zasobów – powiedział Miedwiediew. – Ciąg dalszy nastąpi, wystarczy dla wszystkich – oświadczył.



We wtorek minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow podał, że Rosjanom miało zostać 37 proc. rakiet Kalibr, 13 proc. Iskanderów oraz 43 proc. pocisków Kindżał. Kijów twierdzi, że od początku eskalacji konfliktu rosyjska armia straciła przeszło 85 tys. żołnierzy.

Miedwiediew odwiedził rosyjską państwową firmę zbrojeniową Region, działającą od 1969 r. Jest ona jednym z największych producentów torped i bomb w Rosji. Miał tam rozmawiać o „zwiększeniu dostaw broni precyzyjnej dla rosyjskich sił zbrojnych” – tak wynika z informacji przekazanych przez agencję TASS.