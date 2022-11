REKLAMA

Zapraszamy do zamówienia najnowszej książki Razprozaka. „Tresura. Kulisy lewicowej indoktrynacji” jest już w przedsprzedaży.

Druga książka autora bestsellera pt. Manifest antykomunistyczny. Tą książką Razprozak gasi lewactwo jak peta w kiblu – mówi Tomasz Sommer, używając jego własnego określenia zawartego w tekście. Lewicowa i marksistowska propaganda dopływa do nas codziennie i wszystkimi kanałami. Razprozak dokonuje jej brutalnej wiwisekcji, pokazując, że w żadnym medium nie jesteśmy bezpieczni, bo tresura trwa codziennie, w każdej minucie i sekundzie! „Tresura” Razprozaka to genialna szczepionka na tę zarazę! Ona, w odróżnieniu od szprycy, działa naprawdę! Autor zadeklarował, że podpisze WSZYSTKIE książki zakupione w przedsprzedaży, ale TYLKO, jeśli sprzeda się ich powyżej 4 tysięcy. Kupujesz produkt TANIEJ, bo w przedsprzedaży. Wysyłka rozpocznie się ok. 4 grudnia 2022 r. Na pewno otrzymasz ją przed Świętami!

REKLAMA

Kim jest Razprozak?

Autor książki to Łukasz Winiarski, który identyfikuje się jako chrześcijanin, konserwatysta i narodowiec. Popularność zdobył dzięki wpisom na facebookowym profilu „Raz prozą, raz rymem – walczymy z propagandowym reżimem”, gdzie jego wpisy śledzi 150 tysięcy odbiorców – to jeden z wielu profilów, któremu amerykański monopolista radykalnie obcina zasięgi z powodu prezentowania opinii niepoprawnych politycznie i wychylających się poza „jedyną słuszną”, lewicową narrację. Publikował felietony również w dwutygodniku ,,Najwyższy CZAS!” oraz na portalu wSensie.pl.