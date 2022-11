Potężne zamieszki w fabryce Apple. Frustracja i demolka [VIDEO]

REKLAMA

W zakładach Foxconna w chińskim mieście Zhengzhou, największej fabryce telefonów marki Apple na świecie, doszło w środę do starć pomiędzy setkami protestujących pracowników a służbami porządkowymi – podały media na podstawie nagrań krążących w mediach społecznościowych.

W transmisji na żywo w sieci Kuaishou pokazano mężczyzn z kijami, niszczących kamery monitoringu i wybijających okna w fabryce Foxconna, podwykonawcy Apple’a – przekazała agencja Reutera. Z materiału wynika, że protest wybuchł, gdy pracownicy dowiedzieli się o opóźnieniu w wypłacie premii.

Na nagraniach, które nie zostały niezależnie zweryfikowane, widać rzesze robotników domagających się wypłat. Są otoczeni przez kordony funkcjonariuszy w białych kombinezonach ochronnych, z których część ma pałki i tarcze, jakich używają policyjne oddziały prewencji.

Na jednym z filmików zamieszczonych na Twitterze widać, jak ludzie w białych kombinezonach kopią leżącego na ziemi mężczyznę. Inne nagranie przedstawia protestujących, którzy kierują strumień płynu z gaśnicy w stronę funkcjonariuszy.

Dwa anonimowe źródła Reutera, dysponujące wiedzą w tej sprawie, potwierdziły, że w zakładach w Zhengzhou doszło w środę do protestów, ale odmówiły przekazania szczegółów. Według agencji AP niektórzy protestujący pracownicy zostali pobici lub zatrzymani przez policję.

Fabryka Foxconna w Zhengzhou, która według mediów zatrudnia nawet 300 tys. osób, mierzy się z trudnościami związanymi z ogniskiem zakażeń koronawirusem i stanowczą chińską polityką zwalczania pandemii. W październiku rzesze pracowników uciekały z fabryki przed wprowadzanymi tam restrykcjami covidowymi.

Apple przyznał na początku listopada, że zakład w Zhengzhou działał „ze znacznie zmniejszonymi mocami produkcyjnymi”, a w związku z tym klienci „doświadczą dłuższego czasu oczekiwania” na nowe produkty. Chińskie media informowały później, że lokalne władze skierowały szeregowych urzędników Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i pracowników społecznych do pracy w fabryce w związku z niedoborem robotników.

🇨🇳 Foxconn workers in Zhengzhou repelled the special police who came to suppress them. The tanks are about to go out. pic.twitter.com/OakUF21R3Z — 𝚁𝙰𝙶𝙴 𝙰𝙶𝙰𝙸𝙽𝚂𝚃 𝚃𝙷𝙴 𝚅𝙰𝙲𝙲𝙸𝙽𝙴 (@72powpow) November 23, 2022

Riots have reportedly broken out at the Foxconn IPhone Factory in the Chinese City of Zhengzhou, the recent Civil Unrest is due to COVID Lockdowns where over 100k Workers have been locked in their “Factory Dorms” for weeks with a majority not being paid during the Lockdown. pic.twitter.com/XxUuD9R1We — OSINTdefender (@sentdefender) November 23, 2022

🇨🇳 | LO ÚLTIMO: En #Zhengzhou de #China, después de una noche de disturbios de Foxconn, la policía continuó hoy la represión. En el video se ve a la policía antidisturbios pateando y pisoteando la cabeza de una persona para causarle lesiones graves. #Foxconn pic.twitter.com/cacIhiuMLT — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) November 23, 2022

A Foxconn worker shared live footage from the ongoing protest at the Zhengzhou factory. He said workers had marched out from their dorms this morning to demand compensation, now they are facing riot police. pic.twitter.com/6QypLaekA5 — Viola Zhou (@violazhouyi) November 23, 2022