Powrót śniegu! Ostrzeżenia dla kilku województw [PROGNOZA]

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed opadami śniegu wydano w trzech województwach. Mieszkańcy których regionów Polski muszą przygotować się na biały puch?

Po pierwszym ataku zimy, który obserwowaliśmy w miniony weekend, kolejne dni były o kilka stopni cieplejsze, a po białym puchu – wyłączając obszary górskie – nie ma już śladu.

To się jednak zmieni w najbliższych godzinach. Już w środę wieczorem zapowiadane są opady śniegu, które trwać będą także w czwartek. IMGW wydało ostrzeżenia dla trzech województw.

Opadu śniegu w łódzkim

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi i synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu w południowo-wschodniej części woj. łódzkiego w czwartek. Obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Jak przewiduje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w wydanym w środę ostrzeżeniu, mocno padać w Łódzkiem może w czwartek od godz. 4 do 18.

„Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 10 do 15 cm” – przekazało IMGW.

Zjawisko może wystąpić w południowo-wschodniej części woj. łódzkiego, w powiatach: brzezińskim, łódzkim wschodnim, opoczyńskim, piotrkowskim, radomszczańskim, rawskim, skierniewickim i tomaszowskim. Obowiązuje tam ostrzeżenie pierwszego stopnia.

Opady śniegu w podkarpackim

IMGW wydał też ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu we wszystkich powiatach Podkarpacia. Dodatkowo w części regionu prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Zapowiadane opady śniegu mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej od 10 do 15 cm. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska, które przewidywane jest od wieczora w środę do południa w czwartek, wynosi 90 proc.

Dodatkowo IMGW ostrzega przed słabymi opadami marznącego deszczu lub mżawki, które mogą powodować gołoledź.

Takie zjawisko pogodowe prognozowane jest w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, jasielskim, krośnieńskim, leskim, przemyskim, sanockim i strzyżowskim oraz w Krośnie i Przemyślu. Prawdopodobieństwo wystąpienia określono na 80 proc.

Opady śniegu w lubelskim

Ponadto śnieg spodziewany jest w woj. lubelskim. Tu także ma spaść od 10 do 15 centymetrów białego puchu.

Alert pierwszego stopnia obowiązuje od godz. 19 w środę do południa w czwartek w całym woj. lubelskim.

IMGW ostrzegł także przed opadami marznącymi w całym regionie. „Prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź” – poinformowano.

Alert obowiązuje w powiatach: bialskim, chełmskim, hrubieszowskim, krasnostawskim, lubartowskim, łęczyńskim, łukowskim, parczewskim, radzyńskim, świdnickim, tomaszowskim, włodawskim i miastach Biała Podlaska, Chełm i Zamość (w środę do godz. 22), biłgorajskim i janowskim (w środę od godz. 19 do 24), kraśnickim, lubelskim, opolskim, puławskim, ryckim i w Lublinie (od godz. 21 w środę do godz. 3 w czwartek).

Prawdopodobieństwo wystąpienia intensywnych opadów śniegu w regionie określono na 90 proc., natomiast opadów marznących na 80 proc. (pow. biłgorajski i janowski) i 70 proc. (pozostałe powiaty).

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.