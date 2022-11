Rosja planuje podbój kolejnego państwa? Szokujące słowa w rosyjskiej telewizji [VIDEO]

REKLAMA

Tak działa telewizyjna propaganda w Rosji. Na antenie Rossija 1 Władimir Sołowjow i jego goście podczas programu na żywo nawoływali do podboju kolejnego państwa i „likwidacji nazistów” stamtąd.

W programie emitowanym na żywo w telewizji Rossija 1 Sołowjow i jego goście „zachęcali” do podboju Kazachstanu.

REKLAMA

– Następnym problemem jest Kazachstan! Tam mogą rozpocząć się nazistowskie procesy, tak jak w Ukrainie! – usłyszeli widzowie rosyjskiej telewizji z ust jednego z gości.

Później, z materiału, widzowie dowiedzieli się również, że Kazachstan jest dużym „zagrożeniem” dla Rosji.

– Zwróćmy uwagę na fakt, że kolejnym problemem jest Kazachstan. Mamy tam najdłuższą granicę i jest tam wielu Rosjan. Jest tam też paliwo jądrowe dla całego Rosatomu – mówili dalej eksperci rosyjskiej telewizji.

“The next problem is Kazakhstan! Nazi trials can start there, just like in Ukraine!” — Russian TV pic.twitter.com/xdr0GJArxH

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 22, 2022