Akcyza w górę! Alkohol coraz droższy. Szokujące prognozy ceny wódki

Od nowego roku szykuje się kolejna podwyżka cen alkoholi. Wszystko przez akcyzę, która ma systematycznie rosnąć aż do 2027 roku. Branża spirytusowa ostrzega, że kolejne podwyżki mogą podnieść cenę wódki do poziomu 50 zł za półlitrową butelkę.

W 2022 roku piwo zdrożało średnio o 12 proc. O kilka złotych podrożały także półlitrowe butelki wódki – cenę podnoszono dwa razy w ciągu roku.

Wszystko za sprawą ustawy o podatku akcyzowym, który to wliczony jest w cenę alkoholi (oraz tytoniu). Ma on rosnąć nieprzerwanie do 2027 roku.

Od nowego roku akcyza na alkohol wzrośnie o 5 proc. Rząd mówi oczywiście, że to dla naszego „dobra”, ale jednocześnie kalkuluje o ile wzrosną wpływy do budżetu. A te – tylko w ramach podatku akcyzowego – mają przekroczyć 88,6 mld zł.

Ryszard Woronowicz ze Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy alarmuje, że biorąc pod uwagę wzrost akcyzy, a także szalejącą inflację i ogólnie koszty działalności, już wkrótce półlitrowa butelka wódki może kosztować nawet 50 złotych.

– To z pewnością bardzo silny impuls do rozwoju czarnego rynku i nielegalnego handlu alkoholem. Przełoży się to na realny spadek wpływów do budżetu państwa – przekonuje przedstawiciel spirytusowego związku.