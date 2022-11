Cejrowski: Wojna wykonała już wszystkie swoje funkcje? „Masa pieniądza sprzątnięta z rynku” [VIDEO]

REKLAMA

Wojciech Cejrowski, słynny na cały świat podróżnik z Kociewia, w programie Studio Dziki Zachód na antenie Radia WNET, skomentował spotkanie szefa CIA z szefem wywiadu Federacji Rosyjskiej.

Biały Dom przekazał, że spotkanie szefów obu wywiadów nie jest żadną formą negocjacji. Wojciech Cejrowski ma inne zdanie na ten temat. – W to co oni mówią publicznie, to w ogóle trzeba w to nie wierzyć od początku do końca. To jest bezpieczniejsza opcja niż wierzyć – stwierdził słynny podróżnik.

Zdaniem Cejrowskiego „bezpieczną opcją jest ignorować to, co oni [politycy] mówią i patrzeć tylko na to, co wiemy”. – Wiemy na pewno, że się spotkali. Dyrektor służby wywiadu zagranicznego Rosji pojechał […] pojechał na negocjacje z Amerykanami – powiedział podróżnik i stwierdził, że jest to dla niego tak ciekawe, że „analizuje każde słowo”.

Dalej słynny Kociewiak mówi, że „wiadomo, że na tym poziomie nie wysłali prezydentów, ani ministrów tylko służby wywiadu zagranicznego się spotkać musiały”.

– Teraz pytanie, czy Putin nie miał nikogo innego, komu ufa? […] Czemu on wysyła służbę wywiadu zagranicznego akurat? To jest ciekawe. Czy to jest działanie Putina? Czy może materia sprawy dotyczy takich rzeczy, że potrzebny był akurat ten typ fachowca? – zastanawia się Cejrowski.

Podróżnik dodał, że „w ostatnim czasie ponoć amerykańska administracja wywiera naciski na Kijów, żeby Kijów się zastanowił nad postawieniem Rosji realistycznych wymagań, które umożliwiłyby rozpoczęcie negocjacji z Rosją”.

Cejrowski stwierdza, że „chyba Amerykanie zmęczyli się już tą wojną, albo wojna wykonała już wszystkie swoje funkcje”. – Cała masa pieniądza została sprzątnięta z rynku – zauważa podróżnik.

Cejrowski zauważa, że obecnie pieniądze „wysyłane są na wojnę, a na wojnie są wybuchy i na wojnie nie prowadzi się księgowości”.

Słynny Kociewiak zwraca uwagę na fakt, że nie można rzeczywiście stwierdzić, czy przy okazji tej wojny robione są jakieś przekręty, ale na pewno wojna stwarza taką możliwość.

– To jest charakter wojny. Ja nie twierdzę, że Ukraina kradnie pieniądze i wysyła na konta zagraniczne, bo tego nie wiem – zaznacza podróżnik.

Cały wywiad: