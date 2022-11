Rosja nie zrezygnowała z celu przejęcia kontroli nad Ukrainą

REKLAMA

Rosja nie porzuciła celu przejęcia kontroli nad Ukrainą, jednak maskuje swoje zamiary, by zmylić Zachód – pisze amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW) w najnowszej analizie.

„Kreml nie porzucił swoich maksymalistycznych celów dotyczących zaprowadzenia kontroli nad Ukrainą, tylko najprawdopodobniej częściowo je maskuje, by wprowadzić w błąd kraje Zachodu, które mają naciskać na Ukrainę w sprawie dążenia do pokoju” – czytamy.

REKLAMA

ISW podkreśla, że rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow 21 listopada powiedział, iż zmiana obecnych władz w Kijowie nie jest celem rosyjskiej „specjalnej operacji wojskowej” (wojny) na Ukrainie i zaznaczył, że prezydent Władimir Putin „już wcześniej o tym mówił”.

Jednak – jak wskazują analitycy – Putin twierdził w ostatnim czasie m.in., że Ukraina „straciła swoją suwerenność” i znalazła się całkowicie pod kontrolą NATO, że Rosja „stworzyła” Ukrainę i to ona może być „jedynym prawdziwym gwarantem suwerenności” Ukrainy. Powtarzał też, że konieczna jest „denazyfikacja” Ukrainy.

NEW: The #Russian military conducted another set of massive, coordinated missile strikes on #Ukrainian critical infrastructure in a misguided attempt to degrade the Ukrainian will to fight.https://t.co/SWNNXk6nUT pic.twitter.com/XtDYkHh9ge

— ISW (@TheStudyofWar) November 24, 2022