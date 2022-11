Śnieg na wschodzie, deszcz na zachodzie. Ten podział będzie się utrzymywał

REKLAMA

W czwartek opady mogą wystąpić niemal w całym kraju, z tym, że – jak powiedział PAP synoptyk IMGW Michał Folwarski – na wschodzie padać będzie głównie śnieg, a im dalej na zachód, tym śnieg będzie przechodził w deszcz ze śniegiem i sam deszcz.

Na wschodzie, szczególnie na południowym wschodzie, w czwartek śniegu przybędzie. „W rejonie Lubelszczyzny, woj. świętokrzyskiego, ale i Małopolski, Podkarpacia nawet do 8 cm, a w Tatrach i Karpatach może spaść nawet 10 cm śniegu. To będzie mokry śnieg” – powiedział Michał Folwarski z Centralnego Biura Prognoz IMGW.



Zaznaczył, że im dalej na zachód, tym śnieg będzie przechodził w deszcz ze śniegiem i sam deszcz. Na początku dnia, gdy temperatury mogą być jeszcze na lekkim minusie, możliwe opady marznącego deszczu. „Nadal będzie więc niebezpiecznie ślisko” – ocenił Folwarski.

Czwartek najcieplejszy będzie na zachodzie – temperatura do ok. 5 stopni Celsjusza. Najchłodniejszym regionem Polski pozostanie Suwalszczyzna, gdzie termometry pokażą minus 3 stopnie.

Dziś na wsch. i w cent. śnieg i śnieg z deszczem, nad resztą kraju deszcz. Początkowo na wsch. możliwe jeszcze marznące opady. Opady śniegu wyniosą do 8 cm na wsch. i do 10 cm w Karpatach. Rano gęste mgły. Temperatura od -3°C do 5°C. W Beskidach zawieje i zamiecie śnieżne. pic.twitter.com/TmPP3r7bO1 — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 24, 2022

W nocy z czwartku na piątek nadal na wschodzie kraju padać będzie głównie śnieg, ale – jak podał synoptyk IMGW – już mniej intensywnie. Jedynie w górach może spaść do 8 cm białego puchu.

Na południu mogą wystąpić marznące opady deszczu ze śniegiem.

„Temperatura podobna do tej z ubiegłej nocy. Najcieplej na zachodzie i na Wybrzeżu, do 2 stopni na plusie. Natomiast na północnym wschodzie, w rejonie Warmii, Mazur i Podlasia, do minus 5 stopni” – powiedział Folwarski.

Będzie mgliście, szczególnie na północy i na zachodzie kraju. Lokalnie wystąpią marznące mgły ograniczające widzialność do 200 m.

Wiatr ma być nadal słaby, na ogół z kierunków wschodnich, tylko na południu głównie z kierunków północnych.

„Ten podział temperatury między ciepłym zachodem a zimnym wschodem będzie się utrzymywał jeszcze przez jakiś czas” – dodał synoptyk IMGW.