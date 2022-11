Szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Orban: Fala migracyjna z Ukrainy będzie wzrastać

REKLAMA

Jeśli wojna na Ukrainie będzie długo trwała, to fala migracyjna będzie wzrastać. Dlatego Unia Europejska powinna przyjąć na siebie to obciążenie, choćby częściowo – powiedział w czwartek premier Węgier Viktor Orban po szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Koszycach na Słowacji.

W czwartek odbył się szczyt szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej w słowackich Koszycach, z udziałem premierów Polski, Czech, Słowacji i Węgier – Mateusza Morawieckiego, Petra Fiali, Eduarda Hegera i Viktora Orbana.

REKLAMA

Po spotkaniu premier Orban stwierdził, że „jeśli wojna na Ukrainie będzie długo trwała to fala migracyjna będzie wzrastać”. – Dlatego chodzi o to, by UE przyjęła na siebie choć częściowo to obciążenie – podkreślił.

Zdaniem szefa węgierskiego rządu „presja migracyjna z południa również będzie się zwiększać”. – Dlatego poinformowałem moich kolegów, że z Austrią i Serbią utworzyliśmy wspólnie nowy format, którego celem jest wzajemna pomoc podczas ochrony granic. Lepiej niż obecnie nie możemy już chronić granic węgiersko-serbskiej – powiedział Orban.

Według niego, należy jeszcze bardziej przesunąć ochronę granicy na południe, między Macedonią i Serbią. – Uzgodniliśmy, że my poślemy żołnierzy i pomoc finansową, abyśmy mogli na południu chronić się przed nielegalną migracją – poinformował.

– Jeśli chodzi o NATO to rząd zdecydował – i poinformowaliśmy Szwecję i Finlandię – że Węgry wspierają członkostwo tych dwóch państw w NATO – zadeklarował Orban.