Brak spłaty chwilówki online w terminie – co za to grozi? Windykacja i koszty dodatkowe

Chwilówka to dosyć specyficzny rodzaj pożyczki, który znacząco różni się od kredytów bankowych. Dostęp do niej jest bardzo łatwy, a formalności przy wnioskowaniu o chwilówkę są ograniczone do minimum. Szybkie pożyczki online mają naprawdę wiele zalet. Nie tylko są one dostępne przez całą dobę 7 dni w tygodniu, ale także pieniądze może pożyczyć niemalże każdy. Nie oznacza to jednak, że chwilówka nie jest poważnym zobowiązaniem finansowym i jest dawana „na puls”. Wręcz przeciwnie. Do tego rodzaju pożyczki trzeba podejść tak samo odpowiedzialnie, jak do tej bankowej. Poniżej omówimy co grozi za nieoddanie chwilówki na czas.

Co grozi za nieoddanie chwilówki?

Czasami nie traktujemy zbyt poważnie rzeczy, które przychodzą w życiu z łatwością. Absolutnie nie powinno to dotyczyć zobowiązań finansowych. To, że z łatwością uzyskaliśmy pożyczkę internetową, nie oznacza, że nie obowiązują nas żadne zasady przy jej spłacaniu. Pieniądze musimy oddać w wyznaczonym terminie wraz z odsetkami naliczonymi zgodnie z zapisani umowy pożyczkowej. Jeśli tego nie zrobimy, wówczas grożą nam poważne konsekwencje. Zobacz, dlaczego nie warto zalegać ze spłatą chwilówki.

Stresująca windykacja po pierwsze

Nie oddałeś pożyczkodawcy pieniędzy w terminie? Już następnego dnia możesz się spodziewać pierwszych działań windykacyjnych z jego strony. Na początku będzie to zapewne kontakt telefoniczny mający na celu wyjaśnienie, dlaczego zalegasz ze spłatą zadłużenia. Jeśli nie będziesz odbierać telefonu, zaczną się pojawiać się SMS-y oraz wiadomości mailowe informujące Cię o tym, że termin spłaty Twojego zadłużenia minął. Kolejnym etapem windykacji będzie wysłanie do Ciebie listownego powiadomienia o wszczęciu procesu windykacyjnego w związku z Twoim nieoddanym długiem. Zdecydowanie nie opłaca się więc unikanie kontaktu z pożyczkodawcą.

Duże koszty dodatkowe chwilówki

Pamiętaj, że każde postępowanie windykacyjne ze strony pożyczkodawcy, niezależnie od tego, czy jest to telefon, czy inna forma kontaktu, może wiążać się z dodatkową opłatą za to konkretne działanie windykacyjne. Im więcej takich działań, tym gorzej dla Ciebie, ponieważ koszty będą narastać. Kiedyś monity i przypomnienia ze strony pożyczkodawcy były dodatkowym źródłem dochodu firm chwilówkowych, praktycznie workiem bez dna. Proceder ściągania pieniędzy ograniczyła ustawa antylichwiarska ograniczająca maksymalne koszty pozaodsetkowe.

Poza opłatami dodatkowymi, jak miecz Damoklesa, wiszą nad dłużnikiem wciąż naliczane odsetki – te kapitałowe, jak i odsetki za zwłokę liczone jako dwukrotność stopy referencyjnej NBP + 5,5 pkt. procentowego.

Co zrobić, gdy nie można oddać pożyczki na czas?

Jak postąpić, gdy nie możesz oddać chwilówki na czas? Odpowiedź jest prosta – bądź uczciwy i prawdomówny. Nie denerwuj się, bo to i tak niczego nie zmieni. Podejdź do sprawy spokojnie i odpowiedzialnie. Najlepiej jeszcze przed terminem spłaty – jeśli już wiesz, że nie będziesz mógł jej dokonać, lub najpóźniej w dniu terminu spłaty zobowiązania finansowego skontaktuj się z pożyczkodawcą. Najszybciej będzie po prostu zadzwonić na infolinię firmy pożyczkowej i przedstawić tam swoją sytuację.

Powiedz szczerze, co się stało, że nie możesz oddać zobowiązania i spytaj o możliwe wyjścia z tej trudnej sytuacji lub sam zaproponuj jedno z nich. Może to być na przykład prośba o wydłużenie okresu spłaty chwilówki o konkretną liczbę dni bądź o jego rozłożenie na większą ilość niższych możliwych do spłaty rat. Podczas takiej rozmowy bądź szczery, uczciwy i rzeczowy. Pamiętaj, że zarówno Tobie, jak i pożyczkodawcy zależy na polubownym załatwieniu sprawy.

Z pewnością uda Ci się dojść do konsensusu z firmą udzielającą chwilówek. Niestety również takie rozwiązanie będzie wiązało się dla Ciebie z poniesieniem dodatkowych kosztów jak na przykład odsetki za wydłużony okres spłaty, czy jakieś dodatkowe prowizje i opłaty, ale z pewnością będą one o wiele niższe niż koszty ewentualnej windykacji. Ponadto unikniesz przykrego i stresującego procesu windykacji zadłużenia.